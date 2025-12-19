Зазвичай для нарахування пенсії по втраті годувальника потрібен щонайменше рік стажу, проте є до 5 випадків виключення з правил. Розмір виплати залежить від того, скільки членів родини ділитиме пенсію.

Чи можна отримати пенсію по втраті годувальника, якщо немає стажу?

Пенсія у зв’язку із втратою годувальника призначається непрацездатним членам сім’ї померлого годувальника, які були на його утриманні, пише 24 Канал з посиланням на ПФУ.

Для оформлення виплати на загальних умовах померлий мав мати достатньо страхового стажу. Він має дорівнювати страховому стажу, який був би необхідний померлому для призначення пенсії за ІІ – III групою інвалідності.





Стаж для призначення пенсії по інвалідності / ПФУ

До прикладу, якщо годувальник помер у віці 55 років і накопичив щонайменше 13 років стажу, то його родина має право на отримання пенсії у зв'язку з втратою годувальника. Якщо ж стажу не вистачає, то виплату не надають.

Проте для окремих категорій населення є виключення, тоді пенсію можна отримати, незалежно від стажу померлого. Це можливо, якщо він:

став донором органів;

загинув під час участі у Революції Гідності;

загинув під час участі в бойових діях;

зник безвісті за особливих обставин;

є військовополоненим.

Який розмір пенсії по втраті годувальника?

Розмір виплат має становити:

на одного непрацездатного члена сім’ї – 50% пенсії за віком померлого годувальника;

на двох і більше непрацездатних членів сім’ї – 100% пенсії за віком померлого годувальника, що розподіляється між ними рівними частинами.