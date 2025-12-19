Які ще види пенсій є в Україні?

  • Основний вид пенсійних виплат в Україні – пенсія за віком. У 2026 році для виходу на пенсію в Україні потрібна мінімальна тривалість страхового стажу: 33 роки для 60-річних, 23 роки для 63-річних, і 15 років для 65-річних.

  • Окремі категорії українців можуть отримувати пенсію за вислугу років. Вона доступна для певних професій, таких як артисти, працівники авіації, освіти, охорони здоров'я.

  • Третій вид виплат – пенсія по інвалідності. Вона призначається відповідно до групи інвалідності ( І, ІІ чи ІІІ) та відсотка від пенсії за віком, з урахуванням страхового стажу. Тобто отримувати пенсію за віком вигідніше, ніж пенсію за інвалідністю для III групи. Однак для I групи виплата буде такою самою, як і пенсія за віком.