Не тільки пенсія за віком: яку виплату можна отримати у 2026 році

Багато українців з початку повномасштабного вторгнення у 2022 році встали на захист незалежності та суверенності держави. Якщо захисники є полеглими або зниклими безвісти, то їхні близькі люди можуть отримати допомогу.

Хто може отримати пенсію у зв'язку з втратою годувальника?

Зокрема й пенсію по втраті годувальника, про що повідомляє Міністерство у справах ветеранів.

Грошова виплата призначається, якщо військовий або військова:

помер чи померла під час проходження служби загинув; або загинула не пізніше трьох місяців після звільнення або пізніше – внаслідок поранення, контузії чи захворювання, отриманих під час служби.

Зверніть увагу! Таке ж право мають родини військовослужбовців, які зникли безвісти, захищаючи Україну.

Право на пенсію мають такі українці:

неповнолітні діти захисника або захисниці (або до 23 років, якщо навчаються за денною формою);

непрацездатні батьки, дружина або чоловік, якщо після смерті військового втратили основне джерело доходу;

члени сімей пенсіонерів з-поміж військових, якщо годувальник помер під час отримання пенсії або протягом п’яти років після її припинення.

Зокрема у Дії нагадали такі нюанси:

Усиновлені діти мають право на таку пенсію нарівні з рідними дітьми.

Пасинок та падчерка можуть отримати пенсію у зв'язку з втратою годувальника нарівні з рідними дітьми, якщо вони не одержували аліментів від батьків.

Неповнолітні діти, які мають право на пенсію у зв'язку з втратою годувальника, зберігають це право і в разі їх усиновлення.

Розмір допомоги наразі є таким: 70% грошового забезпечення загиблого – батькам (або одному з батьків), дружині чи чоловікові, незалежно від наявності інших непрацездатних членів родини та 70% грошового забезпечення загиблого годувальника – дитині.

Зауважте! Двом чи більше дітям – по 50% грошового забезпечення.

Звертатися по допомогу слід залежно від того, чи була військовому або військовій призначена раніше пенсія. Якщо так, то подати заяву можна через уповноважений структурний підрозділ міністерства або відомства, де особа проходила службу.

Якщо військовий уже отримував пенсію – потрібно звернутися до сервісного центру Пенсійного фонду України за місцем проживання або перебування.

Що ще слід знати українцям?