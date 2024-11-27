Пенсія по втраті годувальника: як отримати

Українці можуть отримувати пенсію по втраті годувальника, якщо їх родич, який помер їх повністю забезпечував. Також вони мають бути непрацездатними.

Хто може отримати пенсію

На таку пенсію претендують особи, які були на утриманні померлого, передає 24 Канал.

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До непрацездатних членів родини належать:

чоловік (дружина), батько, мати, якщо вони є особами з інвалідністю або досягли пенсійного віку;

діти померлого, які не досягли 18 років або старші, якщо вони стали особами з інвалідністю до досягнення повноліття;

чоловік (дружина), а в разі їх відсутності – один з батьків або брат чи сестра, дідусь чи бабуся померлого незалежно від віку і працездатності.

Натомість виплати на одну таку особу становлять 50% пенсії за віком померлого годувальника, а якщо їх більше – між ними ділять усі 100% виплат.

Які документи потрібні