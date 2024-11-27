Пенсія по втраті годувальника: як отримати
27 листопада 2024, 10:24Читать новость на русском
Українці можуть отримувати пенсію по втраті годувальника, якщо їх родич, який помер їх повністю забезпечував. Також вони мають бути непрацездатними.
Хто може отримати пенсію
На таку пенсію претендують особи, які були на утриманні померлого, передає 24 Канал.
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До непрацездатних членів родини належать:
- чоловік (дружина), батько, мати, якщо вони є особами з інвалідністю або досягли пенсійного віку;
- діти померлого, які не досягли 18 років або старші, якщо вони стали особами з інвалідністю до досягнення повноліття;
- чоловік (дружина), а в разі їх відсутності – один з батьків або брат чи сестра, дідусь чи бабуся померлого незалежно від віку і працездатності.
Натомість виплати на одну таку особу становлять 50% пенсії за віком померлого годувальника, а якщо їх більше – між ними ділять усі 100% виплат.
Які документи потрібні
- заява;
- документи про місце проживання (реєстрації) особи;
- індивідуальні відомості про застраховану особу за період з 01 липня 2000 року;
- документ про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків або свідоцтво про загальнообов’язкове державне соціальне страхування особи, якій призначається пенсія, та померлого годувальника;
- свідоцтво про народження або паспорт особи, якій призначається пенсія;
- довідка про склад сім’ї померлого годувальника (за наявності);
- копії документів, що засвідчують родинні стосунки члена сім’ї з померлим годувальником (за наявності);
- свідоцтво про смерть годувальника, або рішення суду про визнання його безвісти зниклим чи оголошення його померлим, або витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, що засвідчує факт внесення до цього реєстру інформації про зникнення особи;
- документи про вік померлого годувальника сім’ї за відсутності таких даних у свідоцтві про смерть чи рішенні суду про визнання годувальника безвісти зниклим або оголошення його померлим;
- довідки загальноосвітніх навчальних закладів системи загальної середньої освіти, професійно-технічних, вищих навчальних закладів про навчання за денною формою навчання;
- довідка про те, що чоловік (дружина), а в разі їх відсутності – один з батьків, дід, баба, брат чи сестра померлого годувальника незалежно від віку і працездатності не працюють і зайняті доглядом за дитиною (дітьми) померлого годувальника до досягнення нею (ними) восьми років;
- документ про перебування членів сім’ї (крім дітей) на утриманні померлого годувальника;
- експертний висновок про встановлення причинного зв’язку смерті годувальника з дією іонізуючого випромінювання та інших шкідливих чинників внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС (крім дружин (чоловіків), які втратили годувальника з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, віднесених до категорії 1, та звернулися за призначенням пенсії у зв’язку з втратою годувальника);
- документ, одержаний від військової частини або районного (міського) військового комісаріату чи іншої військової установи, що засвідчує дату та причину смерті військовослужбовця;
- документи про стаж.