В Україні існує кілька видів пенсійних виплат, одна з яких – пенсія за втратою годувальника. Її можуть отримувати лише непрацездатні люди.

Хто може отримувати пенсію за втратою годувальника?

Пенсія у зв’язку із втратою годувальника призначається непрацездатним членам сім’ї померлого годувальника, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.

До непрацездатних членів сім’ї померлого годувальника відносяться:

чоловік (дружина), батько, мати, якщо вони є особами з інвалідністю або досягли пенсійного віку;

діти (у тому числі діти, які народилися протягом 10 місяців з дня смерті годувальника) померлого годувальника, які не досягли 8 років або старші цього віку, якщо вони стали особами з інвалідністю до досягнення 8 років;

діти, які навчаються у закладах системи загальної середньої освіти, а також професійно-технічних, вищих навчальних закладах, до закінчення такими дітьми навчальних закладів, але не довше ніж до досягнення ними 23 років.

Зауважте! Дітям пенсія призначається незалежно від того, чи були вони на утриманні померлого годувальника. А членам сім’ї, які досягли пенсійного віку та мають наявний страховий стаж, така пенсія призначається довічно.

Який розмір виплат за втратою годувальника?

Пенсію у разі втрати годувальника призначають у відповідному розмірі, повідомляє 24 Канал з посиланням на Дію.

Розмір виплат має становити:

на одного непрацездатного члена сім’ї – 50% пенсії за віком померлого годувальника;

на двох і більше непрацездатних членів сім’ї – 100% пенсії за віком померлого годувальника, що розподіляється між ними рівними частинами.

Мінімальний розмір виплати з урахуванням щомісячної державної допомоги не може бути нижчим:

на одного непрацездатного члена сім’ї – 100% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;

на двох непрацездатних членів сім’ї – 120% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;

на трьох і більше непрацездатних членів сім’ї – 150% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

Випадок, коли годувальник не мав стажу

Пенсію за втратою годувальника за законом "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" не призначать, якщо у годувальника немає необхідного стажу. Цей стаж має дорівнювати страховому стажу, який був би необхідний загиблому для призначення пенсії за III групою інвалідності.

Стаж для призначення пенсії по інвалідності / ПФУ

До прикладу, якщо годувальник помер у віці 40 років, то його родина має право на отримання пенсії у зв'язку з втратою годувальника, якщо він накопичив щонайменше 9 років страхового стажу. Якщо стажу немає, то Пенсійний фонд у призначенні пенсії відмовить.

Які ще види пенсій є в Україні?