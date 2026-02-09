Одного віку замало: які умови мають виконати українці для пенсії у Польщі

Українці, які проживають у Польщі, можуть оформити пенсійні виплати. Однак є кілька умов для отримання мінімальної пенсії, зокрема щодо віку та страхових внесків.

Які вимоги для отримання пенсії?

Пенсійні виплати українцям у Польщі за останній рік значно підвищилися, пише in Poland.

У січні 2026 року мінімальна пенсія в Польщі становила 1878,91 злотих – приблизно 22 610,61 гривні за актуальним курсом НБУ.

Втім, претендувати на ці виплати можуть лише ті громадяни України, які досягли пенсійного віку та мають необхідний страховий стаж.

При цьому вимоги до чоловіків та жінок відрізняються:

чоловіки повинні досягнути щонайменше 65 років, жінки – 60 років;

мінімальний страховий стаж, тобто період сплати страхових внесків, має складати не менше 25 років для чоловіків та 20 років для жінок.

Ще одна важлива умова – робота в Польщі. Для отримання виплат необхідно пропрацювати в країні щонайменше місяць та сплатити хоча б один пенсійний внесок до Управління соціального страхування Польщі (ZUS).

Установа соціального страхування доплачує громадянам України до мінімальної пенсії, якщо вони проживають у Польщі. Після виїзду на батьківщину українські пенсіонери втрачають право на польську пенсію,

– наголошує видання.

Важливо! ZUS ретельно перевіряє проживання у Польщі. Якщо людина покинула країну і не повідомила про це, то відомство може вимагати повернути виплачену пенсію з моменту виїзду за кордон.

Яку додаткову пенсію виплачують у Польщі?

У Польщі також виплачують так звану тринадцяту пенсію. Її нараховує держава для підтримки пенсіонерів, але знову ж таки лише тим, хто відповідає законодавчим вимогам, пише "Польський консультант".

Для іноземців, у тому числі українців, встановлені окремі умови для виплати такої пенсії:

вони офіційно включені до польської системи пенсійного страхування;

отримують пенсію з польських фондів страхування, як ZUS або KRUS, або ж з відомчих пенсійних органів.

Проте українці, які отримують у Польщі тимчасовий захист через війну та не мають польської пенсії, не можуть розраховувати на 13-ту пенсію.

Зауважте! Тринадцяту пенсію у Польщі виплачують у квітні разом з основною. Якщо зарахування коштів припадає на вихідний або святковий день, виплати надходять заздалегідь.

Які виплати можуть втратити українці у Польщі?