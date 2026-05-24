Яка буде пенсія, якщо пропрацював 25 років неофіційно

Яка буде пенсія, якщо працювати неофіційно?

Українці, які роками працювали без офіційного оформлення, можуть зіткнутися з серйозними проблемами при виході на пенсію. Причина у тому, що для призначення пенсійних виплат враховується не загальний трудовий стаж, а саме страховий період, коли за людину сплачували ЄСВ, пояснює Пенсійний фонд.

За чинними правилами, для виходу на пенсію необхідно мати щонайменше 15 років страхового стажу. Саме тому навіть 20-25 років роботи в тіні можуть фактично не врахувати під час призначення пенсії.

Чому українці залишаються без стажу?

Проблема неофіційної роботи в Україні залишається масовою вже багато років. Частина людей працювала без трудового договору, отримувала зарплату “в конвертах” або виїжджала на заробітки без сплати внесків до Пенсійного фонду України.

У результаті багато українців лише перед пенсією дізнаються, що не мають достатнього страхового стажу для отримання повноцінних виплат.

Особливо ризикують:

люди передпенсійного віку;

працівники сезонних сфер;

заробітчани;

та українці, які тривалий час працювали неофіційно.

Що буде з пенсією, якщо стажу не вистачає?

Якщо людина не має необхідного страхового стажу, вона може:

продовжити працювати офіційно;

докупити стаж;

або оформити соціальну допомогу від держави.

Соціальна допомога призначається людям від 65 років, які не набули права на пенсію та мають низькі доходи. Її розмір залежить від матеріального стану родини та не може перевищувати прожитковий мінімум для непрацездатних осіб.

Довідково! Фактично така допомога стає альтернативою пенсії для людей, які роками працювали без офіційного оформлення.

Чому докупити стаж стає дедалі дорожче?

Один із варіантів виходу на пенсію раніше – це добровільно сплатити внески за відсутні роки стажу. Однак після підвищення мінімальної зарплати автоматично зростає і сума мінімального ЄСВ.

Через це докупівля навіть одного року стажу може коштувати десятки тисяч гривень. Саме тому експерти радять заздалегідь перевіряти свій страховий стаж у Пенсійному фонді та не відкладати офіційне працевлаштування.

Скільки стажу треба для виходу на пенсію?