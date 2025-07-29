Яка буде пенсія, якщо маєш 42 роки стажу
- Особи з 42 роками стажу можуть виходити на пенсію у 60, 63 та 65 років.
- При доході 15 тисяч гривень, пенсія у 60 років становитиме приблизно 7 тисяч гривень, у 63 роки – 8,3 тисячі, а у 65 років – 9,1 тисячі гривень.
На розмір пенсії впливає кількість набутого стажу. Також вагому роль у кінцевій сумі виплати відіграє дохід, який мала особа
Якою буде пенсія при наявності 42 років стажу?
42 років стажу достатньо, аби піти на пенсію у 60, 63 та 65 років, пише 24 Канал.
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Зауважте! Йдеться про вихід на пенсію на загальних умовах.
Час виходу на пенсію напряму вплине на розмір виплати. Розглянемо ситуацію, де особа мала дохід – 15 тисяч гривень і стаж 42 роки.
Якщо особа хоче піти на пенсію у 60, за вказаних обставин, її виплата буде орієнтовно – 7 тисяч гривень.
Яким буде розмір пенсії при повному стажі та зарплаті 15 тисяч / Скриншот пенсійний калькулятор
В 63 роки, якщо піти на пенсію при зарплаті 15 тисяч гривень і стажі 42 роки, можна отримати виплату приблизно – 8,3 тисячі гривень.
Яким буде розмір пенсії при стажі біль як 40 років / Скриншот пенсійний калькулятор
Якщо піти на заслужений відпочинок в 65 років, пенсія буде найбільша – 9,1 тисячі гривень.
Як отримати пенсію більше мінімалки / Скриншот пенсійний калькулятор
Зверніть увагу! Усі розрахунки відбувалися через пенсійний калькулятор.