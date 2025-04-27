Скільки отримує пенсіонер зі середньою зарплатою та повним стажем

Пенсія для осіб із середньою зарплатою та повним стажем залежить від кількох факторів. Зокрема, від суми нарахованих внесків до Пенсійного фонду.

Яка пенсія при середній зарплаті у 2025 році

В Україні пенсія для осіб із середньою зарплатою та повним стажем становить 5 269,9 гривні, якщо сплачувати єдиний соціальний внесок із середнього заробітку. Він становить 18 589 гривень станом на сьогодні, передає 24 Канал із посиланням на OBOZ.UA

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Таким чином, пенсія у 2025 році для тих, хто має 40 років стажу та протягом усієї карʼєри отримував середню зарплату, складе лише 6 022,8 гривні. Виплата збільшуватиметься із зростанням заробітної плати.

Які нині виплати в українських пенсіонерів

В Україні у 2025 році 10,34 мільйона пенсіонерів отримують виплати від держави. Тому майже кожен четвертий з них, а це 2,8 мільйона осіб, продовжує працювати.

При цьому, середня пенсія працюючих пенсіонерів становить близько 6 257 гривень, що більше за загальну середню пенсію по країні 5 851 гривню.

Цікаво! Якщо ваша зарплата на 50% вища за середню, то за наявності 35 років стажу пенсія становитиме 7 904,9 гривні. Якщо ж ви працюєте 40 років із такою зарплатою, ваша пенсія може зрости до 9 034,2 гривні.