Пенсія українця зі стажем 31 рік: як розрахувати виплати

Українець з 31 роком стажу зможе вийти на пенсію в 63 роки. Порахувати розмір виплат можна за формулою ПФУ.

Які умови для виходу на пенсію?

Законом визначено вимоги щодо наявності необхідного страхового стажу для виходу на пенсію після досягнення 60, 63 або 65 років, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.

Дивіться також Ви могли не знати цього: чи має право роботодавець звільнити пенсіонера

Так, для виходу на пенсію після досягнення віку 60 років у 2025 році необхідно мати не менше 32 року страхового стажу. Щороку страховий стаж, що дає право виходу на пенсію у 60 років, збільшується на 12 місяців та у 2028 році становитиме 35 років.

Якщо людина, якій виповнилося 60 років у 2025 році, має менше 32 років необхідного страхового стажу, вона матиме право на призначення пенсії після досягнення віку 63 роки.

Отже, українець з 31 роком стажу зможе вийти на пенсію в 63 роки.

Яка буде пенсія українця зі стажем 31 рік?

Порахувати розмір пенсії можна за формулою ПФУ: Пенсія = зарплата × коефіцієнт страхового стажу.

Коефіцієнт страхового стажу – кількість стажу роботи, помножена на величину оцінки одного року страхового стажу та поділена на 12. У випадку з 31 роком стажу коефіцієнт становитиме 0,31.

Порахуємо, яку пенсію можна отримувати при різних розмірах зарплати:

мінімалка – 8 000 гривень;

середня зарплата за даними Держстату – 23 460 гривень.

зарплата 40 000 гривень.

При мінімалці українець з 30 роками стажу фактично матиме пенсію 2 480 гривень (8 000 × 0,31). Проте він отримуватиме 3 038 гривень (розмір мінімальної пенсії для пенсіонерів, які не працюють).

Так при середній зарплаті у 23 460 українець зможе отримувати – 7 272 гривні. А Розмір пенсії при зарплаті 40 000 гривень становитиме 12 400 гривень.