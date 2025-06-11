Яку пенсію можна отримувати при зарплаті 28 000 гривень

Українець із зарплатою 28 000 гривень зможе отримувати до 14 000 гривень пенсії за умови наявності стажу. Порахувати розмір виплат можна за формулою ПФУ.

Яка пенсія при зарплаті 28 000 гривень

Цьогоріч піти на пенсію за віком можна з 60 років у залежності від набутого стажу, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.

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Розмір пенсії для чоловіка:

за умови виходу на пенсію в 60 років – 10 736 гривень;

за умови виходу на пенсію в 63 роки – 12 669 гривні;

за умови виходу на пенсію в 65 років – 13 957 гривень.

Розмір пенсії для жінки:

за умови виходу на пенсію в 60 років – 9 202 гривні;

за умови виходу на пенсію в 63 роки – 10 859 гривень;

за умови виходу на пенсію в 65 років – 11 963 гривні.

Для більш точного розрахунку можна скористатися формулою ПФУ: Пенсія = зарплата × коефіцієнт страхового стажу.

Коефіцієнт страхового стажу – кількість стажу роботи, помножена на величину оцінки одного року страхового стажу та поділена на 12. Тобто загальну кількість років стажу необхідно множити на 0,01.

Де в Україні найвищі середня пенсія

Середня пенсія в Україні за рік зросла, а от мінімальна залишилася на тому ж рівні. Проте виплати пенсіонерам суттєво відрізняються залежно від регіону.

За минулий рік кількість українців, які отримували пенсійні виплати, зменшилася на 172 907 осіб. На обліку Пенсійного фонду станом на 1 січня цього року знаходились 10 343 600 громадян, з них:

чоловіки – 60,5%;

жінки – 39,5%.

Мінімальна пенсія за віком в Україні у 2025 році не змінилася у порівнянні з 2024-м і складає 2 361 гривню.

Найбільшу середню пенсію станом на 1 січня отримували жителі Києва – 8 017,65 гривні. Найменші виплати були призначені пенсіонерам Тернопільської області – 4 484,69 гривні.