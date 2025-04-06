Чи вистачить на життя: яку пенсію дадуть при зарплаті 8000 гривень

Розмір пенсії в Україні визначається низкою чинників. Серед них рівень заробітної плати, вік виходу на пенсію, стать та інші обставини.

Яка буде пенсія при зарплаті 8000 гривень

Чоловікові, який щомісяця заробляв 8 000 гривень і вийшов на пенсію у 65 років на загальних підставах, призначать пенсію у розмірі приблизно 3 640 гривень, передає 24 Канал з посиланням на Пенсійний калькулятор.

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Водночас якщо жінка мала щомісячний дохід 8 000 гривень і вийшла на пенсію у 65 років, її пенсія становитиме 3 936 гривень. Втім, при виході на пенсію раніше, сума виплат також зміниться:

якщо особа з доходом 8 000 гривень щомісяця виходить на пенсію у 63 роки, розмір виплат буде таким: для чоловіка – 3 304 гривні, для жінки – 3 576 гривень.

у разі виходу на пенсію у 60 років виплати складуть: чоловіку – 2 800 гривень, жінці – 3 144 гривні.

Що відомо про пенсійний калькулятор

Усі охочі можуть дізнатися орієнтовний розмір своєї пенсії, скориставшись Пенсійним калькулятором.

Цю послугу розроблено для людей, які хотіли б спрогнозувати своє пенсійне майбутнє і дізнатися орієнтовний розмір пенсії за віком за даними, що містяться в електронних реєстрах Пенсійного фонду України,

– йдеться на сайті ПФУ.

Пенсійний калькулятор оцінює прогнозний розмір пенсії за віком, враховуючи наявні на момент розрахунку дані. Втім, користувач має можливість додати інформацію про періоди своєї трудової діяльності, які наразі відсутні в базі Пенсійного фонду.