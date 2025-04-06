Какая будет пенсия при зарплате 8000 гривен

Мужчине, который ежемесячно зарабатывал 8 000 гривен и вышел на пенсию в 65 лет на общих основаниях, назначат пенсию в размере примерно 3 640 гривен, передает 24 Канал со ссылкой на Пенсионный калькулятор.

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В то же время если женщина имела ежемесячный доход 8 000 гривен и вышла на пенсию в 65 лет, ее пенсия составит 3 936 гривен. Впрочем, при выходе на пенсию раньше, сумма выплат также изменится:

если лицо с доходом 8 000 гривен ежемесячно выходит на пенсию в 63 года, размер выплат будет таким: для мужчины – 3 304 гривны, для женщины – 3 576 гривен.

в случае выхода на пенсию в 60 лет выплаты составят: мужчине – 2 800 гривен, женщине – 3 144 гривны.

Что известно о пенсионном калькуляторе

Все желающие могут узнать ориентировочный размер своей пенсии, воспользовавшись Пенсионным калькулятором.

Эта услуга разработана для людей, которые хотели бы спрогнозировать свое пенсионное будущее и узнать ориентировочный размер пенсии по возрасту по данным, содержащихся в электронных реестрах Пенсионного фонда Украины,

– говорится на сайте ПФУ.

Пенсионный калькулятор оценивает прогнозный размер пенсии по возрасту, учитывая имеющиеся на момент расчета данные. Впрочем, пользователь имеет возможность добавить информацию о периодах своей трудовой деятельности, которые пока отсутствуют в базе Пенсионного фонда.