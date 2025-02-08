Как посчитать пенсию

"Пенсионный калькулятор" позволяет предварительно оценить размер своей будущей пенсии, передает 24 Канал со ссылкой на ПФУ. Для расчета используются данные о вашем страховом стаже, заработную плату и другие важные показатели.

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Система автоматически подтягивает информацию из реестров Пенсионного фонда. Если определенные периоды работы или доходы не отображаются, их можно внести самостоятельно. Это особенно полезно для тех, кто работал неофициально или за рубежом.

Обратите внимание! Кроме того, регулярный просмотр своих пенсионных данных позволяет вовремя выявить ошибки в начислениях, оценить, нужно ли дополнительно накапливать средства для старости и планировать финансовое будущее с учетом реальных данных.

Как пользоваться "Пенсионным калькулятором"

Авторизация или регистрация:

Сначала войдите в свой персональный кабинет на веб-портале Пенсионного фонда Украины. Если у вас еще нет учетной записи – зарегистрируйтесь.

Выбор опции "Пенсионный калькулятор":

На верхней панели найдите раздел "Пенсионный калькулятор" и откройте его. Проверьте, корректно ли отображены ваши данные о трудовой деятельности.

Выбор алгоритма расчета:

По введенным данным (если хотите добавить информацию вручную);

(если хотите добавить информацию вручную); По приобретенному стажу (расчет с учетом будущего стажа до пенсионного возраста).

Ввод дополнительной информации:

Определите дату обращения за пенсией. Если нужно добавить информацию о стаже до 1 января 2004 года, нажмите кнопку "Добавить период" и внесите необходимые данные.

Расчет пенсии: