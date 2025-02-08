Як порахувати пенсію

"Пенсійний калькулятор" дозволяє попередньо оцінити розмір своєї майбутньої пенсії, передає 24 Канал з посиланням на ПФУ. Для розрахунку використовуються дані про ваш страховий стаж, заробітну плату та інші важливі показники.

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Система автоматично підтягує інформацію з реєстрів Пенсійного фонду. Якщо певні періоди роботи або доходи не відображаються, їх можна внести самостійно. Це особливо корисно для тих, хто працював неофіційно чи за кордоном.

Зауважте! Крім того, регулярний перегляд своїх пенсійних даних дозволяє вчасно виявити помилки в нарахуваннях, оцінити, чи потрібно додатково накопичувати кошти для старості й планувати фінансове майбутнє з урахуванням реальних даних.

Як користуватися "Пенсійним калькулятором"

Авторизація або реєстрація:

Спочатку увійдіть у свій персональний кабінет на вебпорталі Пенсійного фонду України. Якщо у вас ще немає облікового запису – зареєструйтесь.

Вибір опції "Пенсійний калькулятор":

На верхній панелі знайдіть розділ "Пенсійний калькулятор" і відкрийте його. Перевірте, чи коректно відображені ваші дані про трудову діяльність.

Вибір алгоритму розрахунку:

За введеними даними (якщо хочете додати інформацію вручну);

(якщо хочете додати інформацію вручну); За набутим стажем (розрахунок з урахуванням майбутнього стажу до пенсійного віку).

Введення додаткової інформації:

Визначте дату звернення за пенсією. Якщо потрібно додати інформацію про стаж до 1 січня 2004 року, натисніть кнопку "Додати період" і внесіть необхідні дані.

Розрахунок пенсії: