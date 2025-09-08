Пенсія по втраті годувальника доступна родинам померлих ліквідаторів чи постраждалих під час аварії на ЧАЕС. Сума виплат залежить від розміру пенсії померлого.

Хто і як може оформити пенсію за втратою годувальника?

Пенсія за втратою годувальника призначається непрацездатним родичам, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.

Виплату можуть оформити:

чоловік або дружина, батько та мати, які мають інвалідність або досягли пенсійного віку;

діти померлого годувальника, навіть ті, що народилися протягом 10 місяців з дня його смерті, які не досягли повноліття;

діти, яким виповнилося 18 років, проте отримали інвалідність до повноліття;

діти, які навчаються на денній формі у загальноосвітніх, професійних чи вищих навчальних закладах, до завершення навчання, але не довше ніж до 23 років;

діти-сироти до 23 років, навіть ті, що не навчаються.

Право на пенсію на рівні з рідними дітьми мають також усиновлені діти. Неповнолітні діти, які мають право на отримання пенсії у зв’язку з втратою годувальника, зберігають це право в разі їх усиновлення.

До членів сім’ї, які вважаються такими, що були на утриманні померлого годувальника, відносяться особи, якщо вони:

були на повному утриманні померлого годувальника;

одержували від померлого годувальника допомогу, що була для них постійним і основним джерелом засобів для існування.

Який розмір пенсії за втратою годувальника?

Пенсію у разі втрати годувальника призначають у розмірі:

на одного непрацездатного члена сім’ї – 50% пенсії за віком померлого годувальника;

померлого годувальника; на двох і більше непрацездатних членів сім’ї – 100% пенсії за віком померлого годувальника, що розподіляється між ними рівними частинами.

Членам сім’ї, які досягли пенсійного віку та мають наявний страховий стаж, така пенсія призначається довічно.

Скільки стажу необхідно для виходу на пенсію? У 2025 році для виходу на пенсію в 60 років потрібно 32 роки стажу, у 63 роки – 22 роки стажу, у 65 років – 15 років стажу. До 2028 року вимоги до стажу для 60 та 63 років поступово збільшуватимуться.

Який розмір пенсій у "чорнобильців"?

З 1 березня провели перерахунок пенсій, виходячи із середньої зарплати в Україні, з якої сплачено страхові внески та яка враховується для обчислення пенсії.

З урахуванням цього мінімальний розмір пенсійної виплати для осіб з-поміж учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС з 1 березня 2025 року становить:

для І групи інвалідності – 17 486,60 гривні;

для ІІ групи інвалідності – 13 989,28 гривні;

для ІІІ групи інвалідності – 10 491,96 гривні.

Крім того, особи з інвалідністю з-поміж учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС мають право обчислювати пенсію із зарплати, визначеної з п’ятикратного розміру мінімальної зарплати, встановленої законом на 1 січня відповідного року.

Які є пільги для ліквідаторів та постраждалих на ЧАЕС?