Пенсія за втратою годувальника-військового: хто має право на виплати

Члени родини військового у разі його смерті мають право на спеціальні виплати від держави – пенсію за втратою годувальника. Однак її призначають лише за певних умов.

Хто має право на пенсію?

Таку пенсію призначають непрацездатним родичам військового, для яких заробіток військового був основним джерелом фінансів для життя, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.

Пенсія за втратою годувальника-військового надається:

дітям до досягнення повноліття;

дітям старше 18 років, якщо вони отримали інвалідність до досягнення цього віку;

дітям до 23 років, які є студентами денної форми навчання;

дітям-сиротам до досягнення 23 років;

дружині чи чоловіку, батькам загиблого, які мають інвалідність чи досягли пенсійного віку;

іншим членам сім'ї, якщо вони не працюють і доглядають дітей загиблого годувальника-військового віком до 8 років.

Важливо! Призначення пенсії членам сім'ї загиблого годувальника-військового регулюється законом № 2262 "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб".

Як отримати пенсію?

Оформлення виплат залежить від того, чи був загиблий військовий пенсіонером:

Якщо годувальник-військовий не отримував пенсію, то необхідно звернутися підрозділу, де він проходив службу. Він передасть заяву про призначення пенсій родичам до Пенсійного фонду.

Якщо ж загиблий був пенсіонером на момент смерті, тоді із заявою потрібно звертатися безпосередньо до ПФУ

Окрім заяви, також знадобляться такі документи:

свідоцтво про смерть військового;

документи, що підтверджують родинні зв’язки;

картка платника податків

витяг з наказу про виключення зі списків особового складу;

документи про перебування на утриманні годувальника;

інші документи, такі як висновок МСЕК про інвалідність; довідки для студентів про навчання тощо).

Який розмір виплат?

Розмір виплат за втратою годувальника залежить від причини його смерті, наголошують у ПФУ.

Якщо смерть настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва чи захворювання, пов’язаного з перебуванням на фронті, сума виплат буде наступною:

70% – одному з батьків, дружині чи чоловікові, одній дитині;

50% – коли право на пенсію мають два і більше непрацездатні члени сім’ї, крім батьків, дружини чи чоловіка.

Якщо військовий загинув від нещасного випадку, не пов’язаного зі службою, або через захворювання, пов’язане зі службою, пенсія складатиме 30% від заробітку годувальника на кожного непрацездатного члена сім’ї.

Важливо! Пенсія за втратою годувальника призначають кожному непрацездатному члену родини, який має право на таку пенсію.

Що ще треба знати про пенсію за втратою годувальника?