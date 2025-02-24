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Економіка Соцвиплати Пенсія у розмірі 50% від зарплати: хто з українців може отримати такі кошти
24 лютого, 18:15
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Пенсія у розмірі 50% від зарплати: хто з українців може отримати такі кошти

Валерія Моргун
Основні тези
  • Судді місцевих, апеляційних судів та Верховного Суду можуть отримувати щомісячне довічне грошове утримання у розмірі 50% від зарплати.
  • Головною умовою для отримання є вихід у відставку у віці не менше 62 років для чоловіків-суддів і 60 років для жінок-суддів.

Багато українців отримують пенсії, які становлять не більше 30% від їхньої зарплати. Проте є люди, чий прибуток складає 50% від їхнього колишнього окладу.

Хто може отримати пенсію у розмірі 50% від зарплати

Мова йде про виплати суддів місцевих, апеляційних судів та Верховного Суду на заслуженому відпочинку, пише 24 канал з посиланням на ПФУ.

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Однак називаються вони не пенсії, а щомісячне довічне грошове утримання. Тобто це щомісячна пенсійна виплата судді у відставці, що призначається довічно, та, за умов передбачених законом, виплачується замість пенсії.

Головною умовою призначенні щомісячного довічного грошового утримання є звільнення людини у відставку, зокрема якщо її вік становить не менше:

  • 62 роки — для чоловіків-суддів;
  • 60 років — для жінок-суддів.

Судді у відставці, яким не вистачає кількості років, отримують щомісячне довічне грошове утримання. Зокрема після досягнення ними необхідного пенсійного віку, за цими людьми зберігається право:

  1. на довічне грошове утримання;
  2. на пенсію на умовах, прописаних у законі № 1058-IV від 9.06.2003 року.

Важливо! Розмір щомісячного довічного грошового утримання обмеженню не підлягає.