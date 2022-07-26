Без яких відомостей не нарахують пенсію держслужбовцю

Для того, щоб отримати пенсію, для кожної людини є індивідуальні умови. Все залежить від стажу, місця роботи, посади та інших факторів.

Держслужбовці для того, щоб отримати пенсію, мають подати певні дані про себе. Вони мають бути в Реєстрі застрахованих осіб.

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Яка саме інформація має бути

Потрібно подати:

дані про складання присяги

присвоєння рангу

зміну та позбавлення рангу державного службовця.

Таким чином йому нарахують відповідні пенсійні виплати.

Інформацію треба внести як це передбачає Закон "Про державну службу".

Хто може подати дані замість вас

У Пенсійному фонді України пояснили, що дані в реєстр може подати в електронній формі страхувальник або представник страхувальника. Йому мають бути делеговані відповідні повноваження.

В електронному кабінеті страхувальника на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України створюється відповідний запис. На нього обов'язково накладають цифровий підпис.

На вимогу державного службовця запис про складення присяги, присвоєння, зміну та позбавлення рангу державного службовця робиться у трудовій книжці.

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