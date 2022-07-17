Посадовиця підкреслила, що Україна вже зараз на практиці впровадила деякі елементи базового пенсійного доходу. У нинішніх умовах, запевняє Лазебна, це не "данина моді" чи шляху євроінтеграції, а адекватна відповідь на фактичні виклики, які постали перед нашою державою.

Читайте також Скільки отримують працюючі пенсіонери в Україні: у ПФУ назвали суми

Уряд впровадить базовий пенсійний дохід у 2023 році

Марина Лазебна розповіла, що Мінсоцполітики вже протестувало на практиці в умовах пандемії та воєнного стану, що і як може працювати ефективно, як доповнювати страхові пенсійні виплати доплатами та допомогами, аби вийти на базовий пенсійний дохід.

Я маю на увазі "вікову лінійку" доплат до пенсії, яку ми впровадили за ініціативою президента, адресні виплати з урахуванням стажу роботи. Ці заходи необхідно продовжити, реалізувати заплановані диференційовані за віком доплати у жовтні цього року для пенсіонерів віком понад 70 років, а на 2023 рік передбачити базові гарантії для осіб старше за 65 років, для людей з інвалідністю і тих, які втратили годувальника,

– зауважила Лазебна.

Посадовиця додала, що для того, аби гарантувати літнім людям мінімально необхідні для життя доходи, державі необхідно закріпити базовий пенсійний дохід системно, на рівні законодавства. Тож Міністерство соціальної політики напрацювало необхідний законопроєкт, який вже отримав схвальні висновки з боку Світового банку та Міжнародної організації праці.

То ж для гідного життя українців на пенсії уряд планує доповнити базові пенсійні гарантії всеохоплюючою системою пенсійних накопичень, які громадяни та їхні роботодавці будуть здійснювати, поки працюватимуть. Ці накопичення й стануть додатковим джерелом доходу людей після завершення їхньої трудової діяльності та виходу на пенсію.

Формула "базовий пенсійний дохід плюс індивідуальні пенсійні накопичення" дає нашим нинішнім пенсіонерам необхідний захист, а нашим молодим людям – гідну пенсійну перспективу у власній країні,

– пояснила посадовиця.

До слова, Лазебна також додала, що середній розмір пенсії в Україні станом на 1 липня 2022 року становив 4 437 гривень, що на 660 гривень або 17% більше проти аналогічного періоду минулого року. Тим часом середній розмір військових пенсій за рік збільшився на понад 3 тисячі гривень (53%) й становить майже 8 900 гривень.

Вас може зацікавити – що означають нові норми мовного закону від 16 липня: дивіться відео