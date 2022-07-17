Чиновница подчеркнула, что Украина уже сейчас на практике внедрила некоторые элементы базового пенсионного дохода. В нынешних условиях, уверяет Лазебная, это не "дань моде" или пути евроинтеграции, а адекватный ответ на фактические вызовы, стоящие перед нашим государством.

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Правительство внедрит базовый пенсионный доход в 2023 году

Марина Лазебная рассказала, что Минсоцполитики уже протестовало на практике в условиях пандемии и военного положения, что и как может работать эффективно, как дополнять страховые пенсионные выплаты доплатами и пособиями, чтобы выйти на базовый пенсионный доход.

Я имею в виду "возрастную линейку" доплат к пенсии, которую мы внедрили по инициативе президента, адресные выплаты с учетом стажа работы. Эти меры необходимо продлить, реализовать запланированные дифференцированные по возрасту доплаты в октябре этого года для пенсионеров старше 70 лет, а на 2023 год предусмотреть базовые гарантии для лиц старше 65 лет, для людей с инвалидностью и потерявших кормильца,

– заметила Лазебная.

Чиновница добавила, что для того, чтобы гарантировать пожилым людям минимально необходимые для жизни доходы, государству нужно закрепить базовый пенсионный доход системно, на уровне законодательства. Министерство социальной политики наработало необходимый законопроект, который уже получил одобрительные выводы со стороны Всемирного банка и Международной организации труда.

Для достойной жизни украинцев на пенсии правительство планирует дополнить базовые пенсионные гарантии всеобъемлющей системой пенсионных накоплений, которые граждане и их работодатели будут осуществлять, пока будут работать. Эти накопления станут дополнительным источником дохода людей после завершения их трудовой деятельности и выхода на пенсию.

Формула "базовый пенсионный доход плюс индивидуальные пенсионные накопления" дает нашим нынешним пенсионерам необходимую защиту, а нашим молодым людям – достойную пенсионную перспективу в собственной стране,

– объяснила чиновница.

К слову, Лазебная также добавила, что средний размер пенсии в Украине по состоянию на 1 июля 2022 года составил 4 437 гривен, что на 660 гривен, или 17% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Между тем средний размер военных пенсий за год увеличился более чем на 3 тысячи гривен (53%) и составляет почти 8 900 гривен.

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