Без каких сведений не начислят пенсию госслужащему
Источник:Пенсионный фонд Украины
Чтобы получить пенсию, для каждого человека есть индивидуальные условия. Все зависит от стажа, места работы, должности и других факторов.
Госслужащие для получения пенсии должны подать определенные данные о себе. Они должны находиться в Реестре застрахованных лиц.
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Какая именно информация должна быть
Нужно подать:
- данные о принесении присяги
- присвоение ранга
- изменение и лишение ранга государственного служащего.
- Таким образом, ему начислят соответствующие пенсионные выплаты.
Информацию нужно внести, как это предусматривает Закон "О государственной службе".
Кто может предоставить данные вместо вас
В Пенсионном фонде Украины объяснили, что данные в реестр может предоставить в электронной форме страхователь или представитель страхователя. Ему должны быть делегированы соответствующие полномочия.
В электронном кабинете страхователя на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины создается соответствующая запись. На него обязательно накладывается цифровая подпись.
По требованию государственного служащего запись о принесении присяги, присвоении, изменении и лишении ранга государственного служащего делается в трудовой книжке.
Пенсии в Украине
- С 1 июля 2022 в Украине пересчитали пенсии. В среднем они выросли всего на 45,40 грн. Но некоторые начали получать и значительно большие суммы. К примеру, бывшим военным их подняли на 3 тысячи. А средняя пенсия в Украине теперь составляет 4437 гривен.
- В то же время, в Минсоцполитики не могут точно сказать, когда в Украине запустят накопительную систему пенсий. Министр Оксана Жолнович лишь предполагала, что это может понемногу начинаться с 2024 года. Но это при условии, что к этому времени закончится война.
- Кабмин планирует завершить внедрение базового пенсионного дохода уже в 2023 году. Это необходимо, поскольку другого пути гарантировать минимальные нормы в пенсионном обеспечении не существует.