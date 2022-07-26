Госслужащие для получения пенсии должны подать определенные данные о себе. Они должны находиться в Реестре застрахованных лиц.

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Какая именно информация должна быть

Нужно подать:

данные о принесении присяги

присвоение ранга

изменение и лишение ранга государственного служащего.

Таким образом, ему начислят соответствующие пенсионные выплаты.

Информацию нужно внести, как это предусматривает Закон "О государственной службе".

Кто может предоставить данные вместо вас

В Пенсионном фонде Украины объяснили, что данные в реестр может предоставить в электронной форме страхователь или представитель страхователя. Ему должны быть делегированы соответствующие полномочия.

В электронном кабинете страхователя на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины создается соответствующая запись. На него обязательно накладывается цифровая подпись.

По требованию государственного служащего запись о принесении присяги, присвоении, изменении и лишении ранга государственного служащего делается в трудовой книжке.

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