Зокрема, виплати пенсій колишнім військовим зросли одразу на 3 тисячі гривень, що, фактично, у 1,5 раза більше, ніж минулого року. Наразі пенсійні надходження ексвійськовослужбовцям становлять близько 8 900 гривень на місяць.

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Як змінився розмір пенсій у липні 2022 року

З 1 липня 2022 року середня пенсія в Україні складає 4 437 гривень. Проти аналогічного періоду минулого року, показник зріс загалом на 17%. Під час останнього перерахунку, виплати для українських пенсіонерів змінились таким чином:

мінімальна пенсія – зросла на 93 гривні, наразі становить 2 027 гривень ;

; мінімальна пенсія для працівників шахт – підвищилась на 279 гривень й зараз складає 6 082 гривні ;

; мінімальна пенсія для членів сімей військовослужбовців, які втратили свого годувальника – зростання на 186 гривень, актуально – 4 054 гривні ;

; максимальна пенсійна виплата – підвищення на 930 гривень, станом на сьогодні – 20 270 гривень ;

; доплата за понаднормовий стаж – додаткові 93 копійки, тобто 20,27 гривні за кожен понаднормовий рік праці.

Додамо, що з цьогорічним підвищенням пенсійних виплат також зріс прожитковий мінімум для непрацездатних громадян – показник встановлено на рівні 2 027 гривень. Нагадаємо, що згадані вище пенсійні виплати напряму пов'язані з прожитковим мінімумом, зокрема, мінімальна пенсія законодавчо не може бути нижчою, ніж ця ставка.

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