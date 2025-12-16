Пенсія учасника бойових дій: як статус УБД впливає на розмір виплати

Статус учасника бойових дій впливає на пенсійну виплату. Її мінімальний розмір є вищим, ніж у пенсіонерів без УБД, а також передбачені доплати.

Які доплати можуть отримувати пенсіонери з УБД?

Як повідомив у відповідь на запит 24 Каналу Пенсійний фонд України, пенсіонери з УБД можуть розраховувати на цільову грошову допомогу на прожиття та доплати до пенсії.

Пенсіонери зі статусом учасника бойових дій в Україні отримують наступні доплати:

підвищення на 25 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність (у 2025 році це 590 гривень);

для осіб, які втратили працездатність (у 2025 році це 590 гривень); 40 гривень цільової грошової допомоги на прожиття для поліпшення матеріального становища.

Зверніть увагу! Учасники бойових дій можуть достроково вийти на пенсію за віком. Чоловіки – після досягнення 55 років з наявним страховим стажем щонайменше 25 років, жінки – 50 років з понад 20 роками стажу.

Яка мінімальна пенсія для учасників бойових дій?

Розмір виплати залежить від стажу та заробітку, з якого сплачувалися страхові внески. Проте мінімальна пенсія учасника бойових дій у 2025 році з урахуванням усіх доплат має бути не меншою ніж 5 528 гривень.

Якщо розмір пенсії УБД нижчий, держава доплатить різницю у вигляді щомісячної адресної допомоги.

Як участь у бойових діях впливає на нарахування стажу?

За службу в зоні бойових дій під час воєнного стану військові отримують стаж на пільгових умовах. За один місяць служби зараховують три місяці стажу. Про це йдеться в законі про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби.

Зауважимо! Розмір пенсії УБД залежить від страхового стажу й грошового забезпечення, з якого сплачували страхові внески. Вплив мають також премії, надбавки й виплати за звання.

Які пільги на комунальні послуги мають військові?

Для учасників бойових дій держава надає пільги на сплату житлово-комунальних послуг. Йдеться про 75% знижки на користування електроенергією, газом та іншими послугами, а також скрапленим балонним газом для побутових потреб у межах середніх норм споживання.

УБД, які мешкають у будинках без централізованого опалення, можуть отримати знижку 75% на вартість палива, зокрема рідкого. Сім’ї з непрацездатних осіб мають право на таку ж знижку на користування газом, якщо використовують його для опалення житла.