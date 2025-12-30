Пенсія військового зі статусом УБД: який розмір і доплати гарантовані

Статус учасника бойових дій дає право на доплату до пенсії та грошову допомогу від держави. Виплати у 2026 році можуть зрости з огляду на підвищення рівня прожиткового мінімуму.

Як статус УБД впливає на пенсію?

Як повідомив Пенсійний фонд України у відповідь на запит 24 Каналу, для учасників бойових дій передбачена доплата у розмірі 25% від прожиткового мінімуму для непрацездатних.

У 2026 році прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність, зросте на 234 гривні в порівнянні з 2025 роком. Він становитиме 2 595 гривень. Отже, доплата до пенсії учасника бойових дій збільшиться до 648 гривень 75 копійок (+58,5 гривні).

Також для пенсіонера зі статусом УБД передбачена цільова грошова допомога на прожиття в розмірі 40 гривень.

Коли можна вийти на пенсію зі статусом УБД?

За даними ПФУ, діючі військові та ветерани АТО/ООС, у яких є статус учасника бойових дій, мають право на достроковий вихід на пенсію за віком:

чоловіки – після досягнення 55 років за умови щонайменше 25 років страхового стажу ;

; жінки – 50 років зі стажем понад 20 років.

Розмір пенсії залежить від страхового стажу та заробітку, з якого сплачували страхові внески, проте не може бути меншим за 5 528 гривень з урахуванням усіх надбавок та підвищень.

Якщо розмір пенсії УБД нижчий, держава виплачує щомісячну адресну допомогу до пенсії в сумі, якої не вистачає до мінімального рівня.

Зауважте! Під час воєнного стану військові отримують пільговий стаж за службу в зоні бойових дій: за один місяць служби зараховують три місяці стажу.

Як УБД оформити пенсію?

Для оформлення пенсії учасникам бойових дій до Пенсійного фонду потрібно подати оригінали документів, як засвідчують особу, стаж, отриману зарплатню, підтвердження участі в обороні України тощо. Йдеться про наступний перелік:

паспорт;

реєстраційний номер облікової картки платника податків;

трудова книжка або документи про проходження військової служби;

довідка про грошове забезпечення по грудень 2016 року (якщо дані про зарплату в Реєстрі застрахованих осіб відсутні);

(якщо дані про зарплату в Реєстрі застрахованих осіб відсутні); посвідчення учасника бойових дій;

довідка про безпосередню участь в обороні України у зв’язку з агресією Росії.

До вказаних документів потрібно також додати фото, яке використають для пенсійного посвідчення, а також заяву про призначення або перерахунок пенсії учаснику бойових дій.