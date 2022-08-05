Чи планує уряд підвищувати пенсійний вік для українців

Можливе підвищення пенсійного віку – одне з тих питань, які турбують українців. І міністерка соціальної політики Оксана Жолнович вирішила пролити світло на нього.

В інтерв'ю вона розповіла, чи планує уряд України підвищувати пенсійний вік. Очільниця міністерства зазначила, що акцент зараз робиться саме не на віці, а на страховому стажі.

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Підвищувати пенсійний вік не планують

Ми не будемо його (пенсійний вік – 24 канал) підвищувати. Все підвищення уже прописано до 2028 року, воно і так відбувається, але не віку, а стажу. Залежно від того, який у людини страховий стаж, так вона може й вийти на пенсію,

– підкреслила Жолнович.

Нагадаємо, що в Україні з 2028 року планують змінити алгоритм виходу на пенсію. Громадяни нашої держави матимуть можливість відправитись на заслужений відпочинок тоді, коли накопичать достатню кількість страхового стажу. Щоправда, це, на думку експертів, не так уже й просто.

Пенсії до кінця року зростуть

Наразі страховий стаж для призначення пенсії становить

Раніше міністерка підкреслила, що на українців очікує ще кілька підвищень пенсій до кінця 2022 року. Вона зазначила, що виплати для громадян нашої держави зростуть як у жовтні, так і у грудні. Пов'язано це з підвищенням мінімальної заробітної плати, а також індексацією.

Водночас вона додала, що відчутно зростуть також пенсії для тих, хто досягнув віку 70+ років. Але відбудеться це за умови, що вони мають необхідну кількість страхового стажу. Якщо ж його недостатньо, то підвищення виплати буде пропорційним до того, скількох років не вистачає.

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