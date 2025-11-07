Пенсія для військових: який максимальний розмір виплат у 2025 році

Українські військові після виходу на пенсію можуть отримувати до 100% від свого грошового забезпечення. Однак розмір виплат значно відрізняється та залежить від виду пенсії.

Яку пенсію можуть отримати військові?

Пенсію військовим призначають за законом "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб", повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.

Закон передбачає привілеї для військовослужбовців. Зокрема, вони можуть вийти на відпочинок достроково, тобто за вислугою років.

Однак таку пенсію призначають за певних умов:

військовослужбовець з 1 жовтня 2020 року або після цієї дати на день звільнення має вислугу 25 календарних років і більше;

військовий досяг 45-річного віку, на день звільнення та має не менше 25 років страхового стажу (з них не менше ніж 12 років і 6 місяців має складати служба у війську чи органах правопорядку).

Також військові можуть претендувати на пенсію по інвалідності. Її призначають за таких умов:

військовий став особою з інвалідністю внаслідок поранення, контузії, каліцтва чи захворювання під час захисту країни та виконання обов’язків військової служби;

захисник отримав інвалідність внаслідок захворювання чи нещасного випадку під час проходження військової служби.

Зауважте! Групу й причину інвалідності військового має підтвердити експертна комісія.

Який максимальний розмір пенсії військового?

Пенсії військових обчислюють залежно від розміру їхнього грошового забезпечення. При цьому враховують:

оклад за посадою;

військове звання;

процентну надбавку за вислугу років;

щомісячні додаткові види грошового забезпечення.

Проте одноразові винагороди не враховуються.

Залежно від виду пенсії військові можуть отримувати:

за вислугу років – від 50 до 70% від грошового забезпечення (залежно від терміну вислуги);

від грошового забезпечення (залежно від терміну вислуги); внаслідок інвалідності – від 40 до 100% від грошового забезпечення (залежно від групи та причини інвалідності);

Максимальний розмір пенсії не повинен перевищувати 70% від грошового забезпечення, повідомляє Департамент соціальної підтримки Міністерства оборони.

А пенсія військовим, які під час проходження служби брали участь у ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС не може бути більшою:

для 1 категорії – за 100% від грошового забезпечення;

для 2 категорії – за 95% від грошового забезпечення.

Варто знати! Для отримання пенсії за вислугою років чи по інвалідності військовим необхідно звернутися до Пенсійного фонду через структурний підрозділ відповідного міністерства за останнім місцем проходження військової служби.

Які пенсії передбачені для родин військових?