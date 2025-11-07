Пенсия для военных: какой максимальный размер выплат в 2025 году
- Пенсии военных исчисляют по должности, воинскому званию, выслуге лет, но не учитывают одноразовые вознаграждения.
- Максимальный размер пенсии за выслугу лет составляет 70% от денежного обеспечения, а для участников ликвидации последствий аварии на ЧАЭС – до 100% и 95% в зависимости от категории.
Украинские военные после выхода на пенсию могут получать до 100% от своего денежного обеспечения. Однако размер выплат значительно отличается и зависит от вида пенсии.
Какую пенсию могут получить военные?
Пенсию военным назначают по закону "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц", сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.
Закон предусматривает привилегии для военнослужащих. В частности они могут выйти на отдых досрочно, то есть по выслуге лет.
Однако такую пенсию назначают при определенных условиях:
- военнослужащий с 1 октября 2020 года или после этой даты на день увольнения имеет выслугу 25 календарных лет и более;
- военный достиг 45-летнего возраста, на день увольнения и имеет не менее 25 лет страхового стажа (из них не менее 12 лет и 6 месяцев должна составлять служба в армии или органах правопорядка).
Также военные могут претендовать на пенсию по инвалидности. Ее назначают при следующих условиях:
- военный стал лицом с инвалидностью вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания во время защиты страны и выполнения обязанностей военной службы;
- защитник получил инвалидность вследствие заболевания или несчастного случая во время прохождения военной службы.
Обратите внимание! Группу и причину инвалидности военного должна подтвердить экспертная комиссия.
Какой максимальный размер пенсии военного?
Пенсии военных исчисляют в зависимости от размера их денежного обеспечения. При этом учитывают:
- оклад по должности;
- воинское звание;
- процентную надбавку за выслугу лет;
- ежемесячные дополнительные виды денежного обеспечения.
Однако одноразовые вознаграждения не учитываются.
В зависимости от вида пенсии военные могут получать:
- за выслугу лет – от 50 до 70% от денежного обеспечения (в зависимости от срока выслуги);
- вследствие инвалидности – от 40 до 100% от денежного обеспечения (в зависимости от группы и причины инвалидности);
Максимальный размер пенсии не должен превышать 70% от денежного обеспечения, сообщает Департамент социальной поддержки Министерства обороны.
А пенсия военным, которые во время прохождения службы принимали участие в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС не может быть больше:
- для 1 категории – за 100% от денежного обеспечения;
- для 2 категории – за 95% от денежного обеспечения.
Стоит знать! Для получения пенсии по выслуге лет или по инвалидности военным необходимо обратиться в Пенсионный фонд через структурное подразделение соответствующего министерства по последнему месту прохождения военной службы.
Какие пенсии предусмотрены для семей военных?
Члены семей военнослужащих, погибших при исполнении служебных обязанностей, имеют право на право на пенсию в связи с потерей кормильца. Также на нее могут претендовать семьи военных, умерших вследствие травм, не связанных с выполнением обязанностей, или из-за заболевания, полученные во время службы – при условии, что эти люди находились на содержании погибшего и потеряли основной источник дохода.
Такую пенсию назначают, если военнослужащий умер во время прохождения службы или не позднее трех месяцев после увольнения. В то же время, если смерть наступила позже, но из-за болезни, связанную со службой, семья также имеет право на выплаты.
Семьи военных, пропавших без вести во время боевых действий, приравниваются к семьям погибших на фронте.