Пенсия для военных: какой максимальный размер выплат в 2025 году

Украинские военные после выхода на пенсию могут получать до 100% от своего денежного обеспечения. Однако размер выплат значительно отличается и зависит от вида пенсии.

Какую пенсию могут получить военные?

Пенсию военным назначают по закону "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц", сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

Закон предусматривает привилегии для военнослужащих. В частности они могут выйти на отдых досрочно, то есть по выслуге лет.

Однако такую пенсию назначают при определенных условиях:

военнослужащий с 1 октября 2020 года или после этой даты на день увольнения имеет выслугу 25 календарных лет и более;

военный достиг 45-летнего возраста, на день увольнения и имеет не менее 25 лет страхового стажа (из них не менее 12 лет и 6 месяцев должна составлять служба в армии или органах правопорядка).

Также военные могут претендовать на пенсию по инвалидности. Ее назначают при следующих условиях:

военный стал лицом с инвалидностью вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания во время защиты страны и выполнения обязанностей военной службы;

защитник получил инвалидность вследствие заболевания или несчастного случая во время прохождения военной службы.

Обратите внимание! Группу и причину инвалидности военного должна подтвердить экспертная комиссия.

Какой максимальный размер пенсии военного?

Пенсии военных исчисляют в зависимости от размера их денежного обеспечения. При этом учитывают:

оклад по должности;

воинское звание;

процентную надбавку за выслугу лет;

ежемесячные дополнительные виды денежного обеспечения.

Однако одноразовые вознаграждения не учитываются.

В зависимости от вида пенсии военные могут получать:

за выслугу лет – от 50 до 70% от денежного обеспечения (в зависимости от срока выслуги);

от денежного обеспечения (в зависимости от срока выслуги); вследствие инвалидности – от 40 до 100% от денежного обеспечения (в зависимости от группы и причины инвалидности);

Максимальный размер пенсии не должен превышать 70% от денежного обеспечения, сообщает Департамент социальной поддержки Министерства обороны.

А пенсия военным, которые во время прохождения службы принимали участие в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС не может быть больше:

для 1 категории – за 100% от денежного обеспечения;

для 2 категории – за 95% от денежного обеспечения.

Стоит знать! Для получения пенсии по выслуге лет или по инвалидности военным необходимо обратиться в Пенсионный фонд через структурное подразделение соответствующего министерства по последнему месту прохождения военной службы.

Какие пенсии предусмотрены для семей военных?