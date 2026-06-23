Пенсія змешилась вдвічі: чому українка втратила частину виплат та яке рішення ухвалив суд
Верховний Суд розібрав справу жінки, чия пенсія була зменшена майже у два рази. Такою вона стала внаслідок ухвалення постанови Кабміном.
Чому українка втратила значну частину пенсії
Деталі розповіли у виданні "На пенсії".
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Річ у тім, що позивачка роками працювала на держслужбі. А у 2016 році їй встановили другу групу інвалідності та призначили відповідну пенсію. Однак після досягнення пенсійного віку жінка оформила ще й пенсію державного службовця.
До заяви вона додала довідки про складники зарплати. І на підставі цих документів з 1 лютого 2024 року їй призначили пенсію – у розмірі 60% зарплати. Зокрема, щомісячна виплата становила 16 402,26 гривні.
Постанова №823 від 12 липня 2024 року внесла зміни до порядку призначення пенсій окремим категоріям громадян. Тому й ПФУ переглянуло розмір пенсії українки.
Таким чином, виплати скоротилися у два рази – до 7 670 гривень. А вже з 1 грудня 2024 року пенсіонерку перевели на звичайну пенсію за віком.
У лютому 2025 року жінка попросила відновити виплату. Але ПФУ відмовив, заявивши про відсутність підстав для врахування раніше поданих довідок
Черкаський окружний адміністративний суд відмовив у задоволенні позову, посилаючись на те, що змінилися правила визначення зарплати для обчислення пенсій держслужбовців. Такої ж позиції дотримався і Шостий апеляційний адміністративний суд.
Касаційний адміністративний суд наголосив, що жінка:
- мала необхідний стаж;
- досягла відповідного віку ;
- законно отримала пенсію з 1 лютого 2024 року.
Верховний Суд звернув увагу зазначив, що постанова №823 передбачає: нові форми довідок використовуються для призначення нових пенсій, а не для перегляду вже призначених.
А стаття 58 Конституції України закріплює принцип незворотності дії законів та інших нормативно-правових актів у часі.
Верховний Суд скасував рішення Головного управління ПФУ в Донецькій області про відмову у відновленні пенсії та зобов’язав Головне управління ПФУ в Черкаській області з 1 грудня 2024 року нараховувати та виплачувати позивачці пенсію за у розмірі 60% від зарплати, яка зазначена в довідках від 5 лютого 2024 року.
Тобто чимало пенсіонерів звертаються наразі до суду у зв'язку з питаннями щодо нарахування пенсій. І навіть якщо попередні інстанції виявились не на боці позивача, то зовсім інше рішення може оголосити Верховний Суд.
Що ще відомо про пенсії
При переведенні з одного виду пенсії на інший, показник середньої зарплати повинен бути незмінним. Тобто таким, яким він був на час призначення пенсії.
А у 2024 році надбавка за вислугу років знизилася з 50% до 30%. Через закон про бюджет держава може тимчасово змінювати умови оплати праці.