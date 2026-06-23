Почему украинка лишилась значительной части пенсии

Подробности рассказали в издании "На пенсии".

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Дело в том, что истица годами работала на государственной службе. А в 2016 году ей установили вторую группу инвалидности и назначили соответствующую пенсию. Однако после достижения пенсионного возраста женщина оформила еще и пенсию государственного служащего.

К заявлению она приложила справки о составляющих зарплаты. И на основании этих документов с 1 февраля 2024 года ей назначили пенсию в размере 60% зарплаты. В частности, ежемесячная выплата составляла 16 402,26 гривны.

Постановление № 823 от 12 июля 2024 года внесло изменения в порядок назначения пенсий отдельным категориям граждан. Поэтому и ПФУ пересмотрел размер пенсии украинки.

Таким образом, выплаты сократились в два раза – до 7 670 гривен. А уже с 1 декабря 2024 года пенсионерку перевели на обычную пенсию по возрасту.

В феврале 2025 года женщина попросила возобновить выплату. Но ПФУ отказал, заявив об отсутствии оснований для учета ранее представленных справок

Черкасский окружной административный суд отказал в удовлетворении иска, сославшись на то, что изменились правила определения заработной платы для расчета пенсий госслужащих. Такой же позиции придерживался и Шестой апелляционный административный суд.

Кассационный административный суд подчеркнул, что женщина:

имела необходимый стаж;

достигла соответствующего возраста;

законно получала пенсию с 1 февраля 2024 года.

Верховный Суд обратил внимание на то, что постановление № 823 предусматривает: новые формы справок используются для назначения новых пенсий, а не для пересмотра уже назначенных.

А статья 58 Конституции Украины закрепляет принцип необратимости действия законов и других нормативно-правовых актов во времени.

Верховный Суд отменил решение Главного управления ПФУ в Донецкой области об отказе в восстановлении пенсии и обязалобязал Главное управление ПФУ в Черкасской области с 1 декабря 2024 года начислять и выплачивать истице пенсию в размере 60% от заработной платы, указанной в справках от 5 февраля 2024 года.

То есть многие пенсионеры в настоящее время обращаются в суд по вопросам начисления пенсий. И даже если предыдущие инстанции оказались не на стороне истца, то совершенно иное решение может вынести Верховный Суд.

Что еще известно о пенсиях

При переводе с одного вида пенсии на другой показатель средней зарплаты должен оставаться неизменным. То есть таким, каким он был на момент назначения пенсии.

А в 2024 году надбавка за выслугу лет снизилась с 50% до 30%. В соответствии с законом о бюджете государство может временно изменять условия оплаты труда.