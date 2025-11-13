Як порахувати пенсію військовому у 2026 році

Українські військові мають право на спеціальну пенсію. Її розмір залежить від суми грошового забезпечення, яке військовослужбовець отримував під час служби.

Як грошове забезпечення під час служби впливає на розмір пенсії

Розмір військової пенсії в Україні безпосередньо залежить від грошового забезпечення, яке отримував військовослужбовець під час служби, пише 24 Канал з посиланням на Міноборони.

Читайте також Пенсія для військових: який максимальний розмір виплат у 2025 році

Під час розрахунку пенсії враховують:

посадовий оклад

оклад за військовим званням

надбавку за вислугу років

інші щомісячні додаткові виплати, передбачені законодавством.

Зауважте! До розміру пенсії не включають одноразові виплати – зокрема, 30 тисяч, 50 тисяч, 70 тисяч чи 100 тисяч гривень, які військові отримують за участь у бойових або спеціальних завданнях.

Які бувають пенсії для військовослужбовців та від чого залежить їхній розмір

Українські військові отримують пенсії на особливих умовах. Залежно від обставин, їм можуть призначати виплати за вислугу років або по інвалідності.

Військовослужбовці мають право на один із двох типів пенсій:

За вислугу років – від 50% до 70% грошового забезпечення, залежно від кількості років служби

По інвалідності – від 40% до 100% грошового забезпечення, залежно від групи інвалідності та причин її встановлення.

На пенсійні виплати можуть претендувати офіцери, прапорщики, сержанти, матроси, військові строкової служби та контрактники.

Пенсія за вислугу років

Вислуга понад 25 років: нараховується 65% грошового забезпечення, і по 3% за кожен наступний рік, але не більше 70% усього розміру

Вислуга менше ніж 25 років: право на пенсію мають військові, звільнені у віці 45 років і старше, які прослужили щонайменше 12,5 календарних років. Розмір пенсії становить 50% грошового забезпечення за 25 років служби та по 1% за кожен додатковий рік, але також не більше 70%.

Пенсія по інвалідності, якщо вона була отримана через причини, пов’язані зі службою, становить:

I група – 100% сум грошового забезпечення

II група – 80% сум грошового забезпечення

III група – 60% сум грошового забезпечення.

Як військовим оформити пенсію: покрокова інструкція

Військова частина видає наказ про звільнення або наказ по стройовій частині. Саме цей документ підтверджує завершення служби

Після звільнення відбувається остаточний розрахунок — виплачуються належні суми та компенсації

Особова справа військовослужбовця направляється до Територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП)

На руки можуть видаватися грошовий атестат і довідки про додаткові види грошового забезпечення

Перед поданням заяви потрібно відкрити пенсійний рахунок в одному з банків, визначених урядом для виплат військових пенсій

Військовий подає заяву на призначення пенсії до ТЦК та СП, після чого документи передаються до Пенсійного фонду України

ПФУ розглядає документи, визначає розмір виплат і повідомляє заявника про призначення пенсії

Гроші надходять через один із банків, визначених урядом. Пенсіонер може отримувати виплати щомісячно на свій рахунок.

Які ще існують виплати для військових