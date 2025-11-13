Как посчитать пенсию военному в 2026 году

Украинские военные имеют право на специальную пенсию. Ее размер зависит от суммы денежного обеспечения, которое военнослужащий получал во время службы.

Как денежное обеспечение во время службы влияет на размер пенсии

Размер военной пенсии в Украине напрямую зависит от денежного обеспечения, которое получал военнослужащий во время службы, пишет 24 Канал со ссылкой на Минобороны.

При расчете пенсии учитывают:

должностной оклад

оклад по воинскому званию

надбавку за выслугу лет

другие ежемесячные дополнительные выплаты, предусмотренные законодательством.

Обратите внимание! В размер пенсии не включают единовременные выплаты – в частности, 30 тысяч, 50 тысяч, 70 тысяч или 100 тысяч гривен, которые военные получают за участие в боевых или специальных задачах.

Какие бывают пенсии для военнослужащих и от чего зависит их размер

Украинские военные получают пенсии на особых условиях. В зависимости от обстоятельств, им могут назначать выплаты за выслугу лет или по инвалидности.

Военнослужащие имеют право на один из двух типов пенсий:

За выслугу лет – от 50% до 70% денежного обеспечения, в зависимости от количества лет службы

По инвалидности – от 40% до 100% денежного обеспечения, в зависимости от группы инвалидности и причин ее установления.

На пенсионные выплаты могут претендовать офицеры, прапорщики, сержанты, матросы, военные срочной службы и контрактники.

Пенсия за выслугу лет

Выслуга более 25 лет: начисляется 65% денежного обеспечения, и по 3% за каждый последующий год, но не более 70% всего размера

Выслуга менее 25 лет: право на пенсию имеют военные, уволенные в возрасте 45 лет и старше, прослужившие не менее 12,5 календарных лет. Размер пенсии составляет 50% денежного обеспечения за 25 лет службы и по 1% за каждый дополнительный год, но также не более 70%.

Пенсия по инвалидности, если она была получена по причинам, связанные со службой, составляет:

I группа – 100% сумм денежного обеспечения

II группа – 80% сумм денежного обеспечения

III группа – 60% сумм денежного обеспечения.

Как военным оформить пенсию: пошаговая инструкция

Воинская часть издает приказ об увольнении или приказ по строевой части. Именно этот документ подтверждает завершение службы

После увольнения происходит окончательный расчет - выплачиваются причитающиеся суммы и компенсации

Личное дело военнослужащего направляется в Территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП)

На руки могут выдаваться денежный аттестат и справки о дополнительных видах денежного обеспечения

Перед подачей заявления нужно открыть пенсионный счет в одном из банков, определенных правительством для выплат военных пенсий

Военный подает заявление на назначение пенсии в ТЦК и СП, после чего документы передаются в Пенсионный фонд Украины

ПФУ рассматривает документы, определяет размер выплат и сообщает заявителю о назначении пенсии

Деньги поступают через один из банков, определенных правительством. Пенсионер может получать выплаты ежемесячно на свой счет.

Какие еще существуют выплаты для военных