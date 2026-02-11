Тисячам пенсіонерів відновлюють виплати: як не залишитися без грошей

З 1 січня 337 тисяч українських пенсіонерів залишилися без виплат. Нарахування зупинили тим, хто до кінця 2025 року не пройшов фізичну ідентифікацію та не підтвердив, що не отримує пенсію від Росії.

Чи відновлять українцям виплати пенсій?

Термін подання відповідних декларацій продовжили. Про це в середу, 11 лютого, розповів під час брифінгу в Укрінформі міністр соціальної політики, сім'ї та єдності Денис Улютін.

Посадовець нагадав, що подати декларацію про неотримання виплат від країни-агресорки та пройти фізичну ідентифікацію протягом 2025 року мали близько мільйона українців, а саме три категорії громадян зі статусом ВПО:

які мешкають на тимчасово окупованих територіях;

які виїхали на підконтрольну Україні територію;

хто виїхав з тимчасово окупованих територій за кордон.

Однак станом на 1 січня не пройшли фізичну ідентифікацію близько 260 тисяч людей, серед яких 70 тисяч не подали декларацію.

Пенсії не скасовані, вони виключно призупинені до моменту, коли ми, як держава, зможемо ідентифікувати людину. Після цього буде повністю все виплачено. Ці кошти зараз депоновані на рахунках,

– зазначив міністр.

Наразі для громадян, які пройшли ідентифікацію, але не подали декларацію, строк її подання продовжено до 1 квітня.

Окрім того, триває процес відновлення виплат тим, хто пройшов ідентифікацію. Станом на зараз це зробили для 68 тисяч осіб.

Важливо! Напередодні ширилася інформація про нібито відсутність коштів у бюджеті на ці виплати. Улютін спростував такі чутки: "Бюджет Пенсійного фонду затверджено з урахуванням виплат тим, по кому наразі вони призупинені".

Як пройти фізичну ідентифікацію?