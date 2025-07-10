Яку пенсію нарахують, якщо є 24 роки стажу

Розмір пенсії в Україні залежить від кількох чинників. Одним із них є страховий стаж, набутий людиною під час трудової діяльності.

Коли можна вийти на пенсію за 24 років стажу

Щоб розрахувати розмір майбутньої пенсії за стажу 24 роки, необхідно встановити заробітну плату людини та вік, у якому вона може вийти на заслужений відпочинок, розповідає 24 Канал.

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У 2025 році вимоги до страхового стажу змінилися. Розмір стажу для отримання пенсії за віком становить:

у 60 років – щонайменше 32 роки;

у 63 роки – щонайменше 22 роки;

у 65 років – щонайменше 15 років.

Важливо! Таким чином, зі стажем 24 роки українець має право на пенсію за віком не раніше, ніж у 63 роки. Також можна вийти на відпочинок у 65 років. А от пенсія у 60 років з цим стажем недоступна.

Яка буде пенсія зі стажем 24 роки

Обрахуємо розмір пенсії для людини зі стажем 24 роки, яка отримувала середню заробітну плату по Україні.

У І кварталі 2025 року середня зарплата становила 23 460 гривень.

Маючи страховий стаж у розмірі 24 роки та заробітну плату 23 460 гривень, у 63 роки пенсіонер може розраховувати на пенсію близько 6 168 гривень.

Яка пенсія за 24 років стажу і зарплати 23 460 гривень у 63 роки / Скріншот з пенсійного калькулятора

Більші виплати нарахують тим пенсіонерам, які з 24 роками стажу вийдуть на відпочинок у 65 років з тією ж зарплатою – приблизно 6 908 гривень.

Яка пенсія за 24 років стажу і зарплати 23 460 гривень у 65 років / Скріншот з пенсійного калькулятора

Тобто чим вищий пенсійний вік, тим більшими будуть виплати.

Варто знати! Усі пенсійні розрахунки проводилися за допомогою пенсійного калькулятора.