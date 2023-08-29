Пенсія за інвалідністю ІІІ групи: на які виплати варто чекати восени

29 серпня 2023, 12:43
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Джерело:

Мінсоцполітики

На пенсію по інвалідності можуть претендувати люди, які частково або повністю втратили свою працездатність. Проте варто пам'ятати, що особи з ІІІ групою не мають фіксованої суми виплат.

Які виплати отримують особи з інвалідністю ІІІ групи

У міністерстві розповіли, що не має значення, коли особа здобула свою інвалідність. Для людей, які належать до ІІІ групи виплати становлять 50% пенсії за віком. Восени виплати залишаться без змін.

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Тож мінімальна сума становить:

  • 2 100 гривень – для осіб які не працюють;
  • 2 093 гривні – для тих, хто має роботу.

Також залежно від причини набуття інвалідності, українці можуть отримувати такі виплати:

  • внаслідок війни – 7 534,8 гривні (360% ПМ).
  • внаслідок каліцтва або захворювання внаслідок Чорнобильської катастрофи – 4 218 гривень.
  • учасники ліквідації катастрофи ЧАЕС – 8 053,97 гривні (60% середньої заробітної плати, що враховується для розрахунку пенсії).

Надбавки до виплат за інвалідністю у серпні

24 серпня для людей з інвалідністю усіх груп мали надати одноразову надбавку до виплат в честь Дня Незалежності України. Сума мала виглядати наступним чином:

  • з інвалідністю І групи – 4 421 гривню;
  • ІІ групи – 3 906 гривень;
  • ІІІ групи – 3 391 гривню;

Також виплати мали отримати такі категорії населення:

  • жертви нацистських переслідувань;
  • ветерани війни;
  • постраждалі під час воєнних дій в Україні;
  • люди, які мають особливі заслуги перед державою;
  • члени сім'ї загиблих військових;
  • учасники та постраждалі під час Революції Гідності;
  • члени родин загиблих військових;
Автор: Тетяна Стельмах