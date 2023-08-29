Какие выплаты получают лица с инвалидностью ІІІ группы

В министерстве рассказали, что не имеет значения, когда человек получил свою инвалидность. Для людей, принадлежащих к ІІІ группе выплаты составляют 50% пенсии по возрасту. Осенью выплаты останутся без изменений.

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Поэтому минимальная сумма составляет:

2 100 гривен – для лиц не работающих;

2093 гривны – для тех, кто имеет работу.

Также в зависимости от причины приобретения инвалидности, украинцы могут получать следующие выплаты:

в результате войны – 7 534,8 гривны (360% ПМ).

вследствие увечья или заболевания вследствие Чернобыльской катастрофы – 4 218 гривен.

участники ликвидации катастрофы ЧАЭС – 8053,97 гривны (60% средней заработной платы, учитываемой для расчета пенсии).

Прибавки к выплатам по инвалидности в августе

24 августа для людей с инвалидностью всех групп должны были предоставить одноразовую прибавку к выплатам в честь Дня Независимости Украины. Сумма должна была выглядеть следующим образом:

с инвалидностью I группы – 4421 гривну;

ІІ группы – 3 906 гривен;

ІІІ группы – 3 391 гривну;

Также выплаты должны были получить следующие категории населения: