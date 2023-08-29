Які виплати отримують особи з інвалідністю ІІІ групи

У міністерстві розповіли, що не має значення, коли особа здобула свою інвалідність. Для людей, які належать до ІІІ групи виплати становлять 50% пенсії за віком. Восени виплати залишаться без змін.

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Тож мінімальна сума становить:

2 100 гривень – для осіб які не працюють;

2 093 гривні – для тих, хто має роботу.

Також залежно від причини набуття інвалідності, українці можуть отримувати такі виплати:

внаслідок війни – 7 534,8 гривні (360% ПМ).

внаслідок каліцтва або захворювання внаслідок Чорнобильської катастрофи – 4 218 гривень.

учасники ліквідації катастрофи ЧАЕС – 8 053,97 гривні (60% середньої заробітної плати, що враховується для розрахунку пенсії).

Надбавки до виплат за інвалідністю у серпні

24 серпня для людей з інвалідністю усіх груп мали надати одноразову надбавку до виплат в честь Дня Незалежності України. Сума мала виглядати наступним чином:

з інвалідністю І групи – 4 421 гривню;

ІІ групи – 3 906 гривень;

ІІІ групи – 3 391 гривню;

Також виплати мали отримати такі категорії населення: