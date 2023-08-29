Які виплати отримують особи з інвалідністю ІІІ групи
У міністерстві розповіли, що не має значення, коли особа здобула свою інвалідність. Для людей, які належать до ІІІ групи виплати становлять 50% пенсії за віком. Восени виплати залишаться без змін.
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Тож мінімальна сума становить:
- 2 100 гривень – для осіб які не працюють;
- 2 093 гривні – для тих, хто має роботу.
Також залежно від причини набуття інвалідності, українці можуть отримувати такі виплати:
- внаслідок війни – 7 534,8 гривні (360% ПМ).
- внаслідок каліцтва або захворювання внаслідок Чорнобильської катастрофи – 4 218 гривень.
- учасники ліквідації катастрофи ЧАЕС – 8 053,97 гривні (60% середньої заробітної плати, що враховується для розрахунку пенсії).
Надбавки до виплат за інвалідністю у серпні
24 серпня для людей з інвалідністю усіх груп мали надати одноразову надбавку до виплат в честь Дня Незалежності України. Сума мала виглядати наступним чином:
- з інвалідністю І групи – 4 421 гривню;
- ІІ групи – 3 906 гривень;
- ІІІ групи – 3 391 гривню;
Також виплати мали отримати такі категорії населення:
- жертви нацистських переслідувань;
- ветерани війни;
- постраждалі під час воєнних дій в Україні;
- люди, які мають особливі заслуги перед державою;
- члени сім'ї загиблих військових;
- учасники та постраждалі під час Революції Гідності;
- члени родин загиблих військових;