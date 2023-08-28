Кому призначається ІІ група інвалідності
Будь-яка інвалідність призначається виключно уповноваженою особою, що належить до медико-санітарної комісії. Самостійно визначити групу неможливо.
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Порядок встановлення інвалідності:
- Призначення огляду постраждалого у комісії.
- Винесення рішення комісії.
- За необхідністю, повторна експертиза для підтвердження групи.
Через які хвороби можуть призначити ІІ групу інвалідності:
- ампутація кінцівок;
- видалення органів;
- значні дефекти організму, зокрема травми черепа;
- нетримання сечі та калу;
- сліпота.
При експертизі, постраждалий отримує точний діагноз, який прямо впливає на групу.
Згідно з якими показниками визначають приналежність особи до інвалідності ІІ групи:
- особа може пересуватися, спілкуватися, обслуговувати себе, лише зі сторонньою допомогою;
- людина може навчатися та працювати виключно у спеціально адаптованих для цього умовах;
- громадянин не може повноцінно контролювати свою поведінку.
Які пільги отримують громадяни з ІІ групою інвалідності
Особи з ІІ групою інвалідності мають право на деякі пільги. Зокрема, їм призначається – 90% пенсії за віком, при наявності стажу від 1 до 14 років. Заяву на отримання цих виплат потрібно подати не пізніше ніж через 3 місяці після отримання нового статусу.
На які ще пільги мають право громадяни з ІІ групою інвалідності:
- отримання позачергового житла;
- в окремих випадках, відшкодування вартості ліків;
- квитки у залізничному транспорті нижчі на 50%;
- безкоштовне або частково компенсоване технічне обладнання, яке необхідне за станом здоров'я.