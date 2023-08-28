Будь-яка інвалідність призначається виключно уповноваженою особою, що належить до медико-санітарної комісії. Самостійно визначити групу неможливо.

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Порядок встановлення інвалідності:

Призначення огляду постраждалого у комісії.

Винесення рішення комісії.

За необхідністю, повторна експертиза для підтвердження групи.

Зауважте! Безстроково група по інвалідності призначається виключно при невиліковних хворобах та втраті кінцівок.

Через які хвороби можуть призначити ІІ групу інвалідності:

ампутація кінцівок;

видалення органів;

значні дефекти організму, зокрема травми черепа;

нетримання сечі та калу;

сліпота.

При експертизі, постраждалий отримує точний діагноз, який прямо впливає на групу.

Зверніть увагу! Самостійність пацієнта – його можливість обслуговувати себе без сторонньої допомоги – одна з основних характеристик, що перевіряються під час експертизи

Згідно з якими показниками визначають приналежність особи до інвалідності ІІ групи:

особа може пересуватися, спілкуватися, обслуговувати себе, лише зі сторонньою допомогою;

людина може навчатися та працювати виключно у спеціально адаптованих для цього умовах;

громадянин не може повноцінно контролювати свою поведінку.

Які пільги отримують громадяни з ІІ групою інвалідності

Особи з ІІ групою інвалідності мають право на деякі пільги. Зокрема, їм призначається – 90% пенсії за віком, при наявності стажу від 1 до 14 років. Заяву на отримання цих виплат потрібно подати не пізніше ніж через 3 місяці після отримання нового статусу.

На які ще пільги мають право громадяни з ІІ групою інвалідності: