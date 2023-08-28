Кому назначается ІІ группа инвалидности

Любая инвалидность назначается исключительно уполномоченным лицом, принадлежащим медико-санитарной комиссии. Самостоятельно определить группу невозможно.

Читайте также Повысят на 100%: некоторым украинцам увеличат зарплату

Порядок установления инвалидности:

  • Назначение осмотра пострадавшего в комиссии.
  • Вынесение решения комиссии.
  • При необходимости повторная экспертиза для подтверждения группы.

Из-за каких болезней могут назначить ІІ группу инвалидности:

  • ампутация конечностей;
  • удаление органов;
  • значительные дефекты организма, в том числе травмы черепа;
  • недержание мочи и кала;
  • слепота.

При экспертизе, пострадавший получает точный диагноз, прямо влияющий на группу.

Согласно каким показателям определяют принадлежность лица к инвалидности ІІ группы:

  • личность может передвигаться, общаться, обслуживать себя только с посторонней помощью;
  • человек может учиться и работать исключительно в специально адаптированных для этого условиях;
  • гражданин не может полноценно контролировать свое поведение.

Какие льготы получают граждане с ІІ группой инвалидности

Лица с II группой инвалидности имеют право на некоторые льготы. В частности, им назначается – 90% пенсии по возрасту при наличии стажа от 1 до 14 лет. Заявление на получение этих выплат следует подать не позднее чем через 3 месяца после получения нового статуса.

На какие льготы имеют право граждане с II группой инвалидности:

  • получение внеочередного жилья;
  • в отдельных случаях, возмещение стоимости лекарства;
  • билеты в железнодорожном транспорте ниже на 50%;
  • бесплатное или частично компенсированное техническое оборудование, необходимое по состоянию здоровья.