Кому назначается ІІ группа инвалидности
Любая инвалидность назначается исключительно уполномоченным лицом, принадлежащим медико-санитарной комиссии. Самостоятельно определить группу невозможно.
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Порядок установления инвалидности:
- Назначение осмотра пострадавшего в комиссии.
- Вынесение решения комиссии.
- При необходимости повторная экспертиза для подтверждения группы.
Из-за каких болезней могут назначить ІІ группу инвалидности:
- ампутация конечностей;
- удаление органов;
- значительные дефекты организма, в том числе травмы черепа;
- недержание мочи и кала;
- слепота.
При экспертизе, пострадавший получает точный диагноз, прямо влияющий на группу.
Согласно каким показателям определяют принадлежность лица к инвалидности ІІ группы:
- личность может передвигаться, общаться, обслуживать себя только с посторонней помощью;
- человек может учиться и работать исключительно в специально адаптированных для этого условиях;
- гражданин не может полноценно контролировать свое поведение.
Какие льготы получают граждане с ІІ группой инвалидности
Лица с II группой инвалидности имеют право на некоторые льготы. В частности, им назначается – 90% пенсии по возрасту при наличии стажа от 1 до 14 лет. Заявление на получение этих выплат следует подать не позднее чем через 3 месяца после получения нового статуса.
На какие льготы имеют право граждане с II группой инвалидности:
- получение внеочередного жилья;
- в отдельных случаях, возмещение стоимости лекарства;
- билеты в железнодорожном транспорте ниже на 50%;
- бесплатное или частично компенсированное техническое оборудование, необходимое по состоянию здоровья.