Любая инвалидность назначается исключительно уполномоченным лицом, принадлежащим медико-санитарной комиссии. Самостоятельно определить группу невозможно.

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Порядок установления инвалидности:

Назначение осмотра пострадавшего в комиссии.

Вынесение решения комиссии.

При необходимости повторная экспертиза для подтверждения группы.

Заметьте! Бессрочно группа по инвалидности назначается исключительно при неизлечимых болезнях и потере конечностей.

Из-за каких болезней могут назначить ІІ группу инвалидности:

ампутация конечностей;

удаление органов;

значительные дефекты организма, в том числе травмы черепа;

недержание мочи и кала;

слепота.

При экспертизе, пострадавший получает точный диагноз, прямо влияющий на группу.

Обратите внимание! Самостоятельность пациента – его возможность обслуживать себя без посторонней помощи – одна из основных характеристик, проверяемых во время экспертизы.

Согласно каким показателям определяют принадлежность лица к инвалидности ІІ группы:

личность может передвигаться, общаться, обслуживать себя только с посторонней помощью;

человек может учиться и работать исключительно в специально адаптированных для этого условиях;

гражданин не может полноценно контролировать свое поведение.

Какие льготы получают граждане с ІІ группой инвалидности

Лица с II группой инвалидности имеют право на некоторые льготы. В частности, им назначается – 90% пенсии по возрасту при наличии стажа от 1 до 14 лет. Заявление на получение этих выплат следует подать не позднее чем через 3 месяца после получения нового статуса.

На какие льготы имеют право граждане с II группой инвалидности: