Борці за незалежність України можуть отримувати спецпенсію: який розмір виплат
- У 2023 році в Україні запровадили спеціальні пенсійні виплати для борців за незалежність, які нараховують як надбавку до існуючої пенсії.
- Пенсія за особливі заслуги борцям за незалежність встановлюється з дня звернення або набуття права, а з 2024 року підвищення пенсій відбувається щорічно під час індексації.
У 2023 році в Україні запровадили спеціальні пенсійні виплати для людей, які мають особливі заслуги перед Україною, зокрема для борців за незалежність. Виплати нараховують як значну надбавка до вже існуючої пенсії.
Хто може отримати пенсію за особливі заслуги?
Пенсія за заслуги доступна окремим категоріям українців, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.
Серед них українці, які:
- визнані борцями за незалежність України у XX столітті відповідно до Закону "Про правовий статус та вшанування пам’яті борців за незалежність України у XX столітті";
- реабілітовані згідно із Законом "Про реабілітацію жертв репресій комуністичного тоталітарного режиму 1917–1991 років" серед тих, хто зазнав репресій за політичними або релігійними мотивами у формі позбавлення волі (ув’язнення) або примусового безпідставного поміщення здорової людини до психіатричного закладу за рішенням позасудового або іншого репресивного органу.
Кому переходить пенсія за заслуги у разі смерті отримувача?
У разі смерті особи, яка мала право на пенсію за особливі заслуги, непрацездатні члени сім’ї померлого, мають право на встановлення надбавки: за наявності одного непрацездатного члена сім’ї – 70%, двох і більше – 90% надбавки до пенсії померлого годувальника або надбавки до пенсії, що могла бути йому встановлена.
Який розмір пенсії за особливі заслуги борцям за незалежність?
Підставою для призначення такої пенсії є довідки, що підтверджують вищезазначений статус. Пенсія за особливі заслуги встановлюється з дня звернення або з дня набуття права на неї, якщо звернення за її встановленням відбулося не пізніше 12 місяців з дня набуття такого права, але не раніше 1 липня 2023 року.
Починаючи з 2024 року, щороку з 1 березня розмір пенсії за особливі заслуги борцям за незалежність підвищується на коефіцієнт збільшення під час індексації. З 1 березня 2025 року розмір підвищення становить 5 055,77 гривень.
Що відомо про індексацію пенсій в Україні?
- Індексація пенсій в Україні проводиться щорічно в березні, та не передбачає кількох індексацій протягом року. На березневу індексацію 2025 було витрачено 67,4 мільярда гривень на виплату пенсій, що на 5,2 мільярда більше, ніж у лютому.
- Цьогоріч середня пенсія в Україні зросла до 6,410 гривень після індексації, але інфляція 14,3% перевищила це зростання, знизивши купівельну спроможність пенсіонерів. Тому перерахунок не врятував виплати пенсіонерів.
- Відомо, що основна частина індексації пенсій у 2026 році буде розрахована на основі 50% інфляції за 2025 рік та 50% зростання зарплат. Під перерахунок потрапляє саме солідарна трудова пенсія.