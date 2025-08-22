У 2023 році в Україні запровадили спеціальні пенсійні виплати для людей, які мають особливі заслуги перед Україною, зокрема для борців за незалежність. Виплати нараховують як значну надбавка до вже існуючої пенсії.

Хто може отримати пенсію за особливі заслуги?

Пенсія за заслуги доступна окремим категоріям українців, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.

Серед них українці, які:

визнані борцями за незалежність України у XX столітті відповідно до Закону "Про правовий статус та вшанування пам’яті борців за незалежність України у XX столітті";

реабілітовані згідно із Законом "Про реабілітацію жертв репресій комуністичного тоталітарного режиму 1917–1991 років" серед тих, хто зазнав репресій за політичними або релігійними мотивами у формі позбавлення волі (ув’язнення) або примусового безпідставного поміщення здорової людини до психіатричного закладу за рішенням позасудового або іншого репресивного органу.

Кому переходить пенсія за заслуги у разі смерті отримувача? У разі смерті особи, яка мала право на пенсію за особливі заслуги, непрацездатні члени сім’ї померлого, мають право на встановлення надбавки: за наявності одного непрацездатного члена сім’ї – 70%, двох і більше – 90% надбавки до пенсії померлого годувальника або надбавки до пенсії, що могла бути йому встановлена.

Який розмір пенсії за особливі заслуги борцям за незалежність?

Підставою для призначення такої пенсії є довідки, що підтверджують вищезазначений статус. Пенсія за особливі заслуги встановлюється з дня звернення або з дня набуття права на неї, якщо звернення за її встановленням відбулося не пізніше 12 місяців з дня набуття такого права, але не раніше 1 липня 2023 року.

Починаючи з 2024 року, щороку з 1 березня розмір пенсії за особливі заслуги борцям за незалежність підвищується на коефіцієнт збільшення під час індексації. З 1 березня 2025 року розмір підвищення становить 5 055,77 гривень.

Що відомо про індексацію пенсій в Україні?