Хто може отримати пенсію за особливі заслуги?
Пенсія за заслуги доступна окремим категоріям українців, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.
Серед них українці, які:
- визнані борцями за незалежність України у XX столітті відповідно до Закону "Про правовий статус та вшанування пам’яті борців за незалежність України у XX столітті";
- реабілітовані згідно із Законом "Про реабілітацію жертв репресій комуністичного тоталітарного режиму 1917–1991 років" серед тих, хто зазнав репресій за політичними або релігійними мотивами у формі позбавлення волі (ув’язнення) або примусового безпідставного поміщення здорової людини до психіатричного закладу за рішенням позасудового або іншого репресивного органу.
Кому переходить пенсія за заслуги у разі смерті отримувача?
У разі смерті особи, яка мала право на пенсію за особливі заслуги, непрацездатні члени сім’ї померлого, мають право на встановлення надбавки: за наявності одного непрацездатного члена сім’ї – 70%, двох і більше – 90% надбавки до пенсії померлого годувальника або надбавки до пенсії, що могла бути йому встановлена.
Який розмір пенсії за особливі заслуги борцям за незалежність?
Підставою для призначення такої пенсії є довідки, що підтверджують вищезазначений статус. Пенсія за особливі заслуги встановлюється з дня звернення або з дня набуття права на неї, якщо звернення за її встановленням відбулося не пізніше 12 місяців з дня набуття такого права, але не раніше 1 липня 2023 року.
Починаючи з 2024 року, щороку з 1 березня розмір пенсії за особливі заслуги борцям за незалежність підвищується на коефіцієнт збільшення під час індексації. З 1 березня 2025 року розмір підвищення становить 5 055,77 гривень.
Що відомо про індексацію пенсій в Україні?
- Індексація пенсій в Україні проводиться щорічно в березні, та не передбачає кількох індексацій протягом року. На березневу індексацію 2025 було витрачено 67,4 мільярда гривень на виплату пенсій, що на 5,2 мільярда більше, ніж у лютому.
- Цьогоріч середня пенсія в Україні зросла до 6,410 гривень після індексації, але інфляція 14,3% перевищила це зростання, знизивши купівельну спроможність пенсіонерів. Тому перерахунок не врятував виплати пенсіонерів.
- Відомо, що основна частина індексації пенсій у 2026 році буде розрахована на основі 50% інфляції за 2025 рік та 50% зростання зарплат. Під перерахунок потрапляє саме солідарна трудова пенсія.