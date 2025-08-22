Хто може отримати пенсію за особливі заслуги?

Пенсія за заслуги доступна окремим категоріям українців, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.

Серед них українці, які:

визнані борцями за незалежність України у XX столітті відповідно до Закону "Про правовий статус та вшанування пам’яті борців за незалежність України у XX столітті";

реабілітовані згідно із Законом "Про реабілітацію жертв репресій комуністичного тоталітарного режиму 1917–1991 років" серед тих, хто зазнав репресій за політичними або релігійними мотивами у формі позбавлення волі (ув’язнення) або примусового безпідставного поміщення здорової людини до психіатричного закладу за рішенням позасудового або іншого репресивного органу.

Кому переходить пенсія за заслуги у разі смерті отримувача? У разі смерті особи, яка мала право на пенсію за особливі заслуги, непрацездатні члени сім’ї померлого, мають право на встановлення надбавки: за наявності одного непрацездатного члена сім’ї – 70%, двох і більше – 90% надбавки до пенсії померлого годувальника або надбавки до пенсії, що могла бути йому встановлена.

Який розмір пенсії за особливі заслуги борцям за незалежність?

Підставою для призначення такої пенсії є довідки, що підтверджують вищезазначений статус. Пенсія за особливі заслуги встановлюється з дня звернення або з дня набуття права на неї, якщо звернення за її встановленням відбулося не пізніше 12 місяців з дня набуття такого права, але не раніше 1 липня 2023 року.

Починаючи з 2024 року, щороку з 1 березня розмір пенсії за особливі заслуги борцям за незалежність підвищується на коефіцієнт збільшення під час індексації. З 1 березня 2025 року розмір підвищення становить 5 055,77 гривень.

Що відомо про індексацію пенсій в Україні?