Кто может получить пенсию за особые заслуги?

Пенсия за заслуги доступна отдельным категориям украинцев, сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

Смотрите также Какая будет пенсия, если проработал 45 лет

Среди них украинцы, которые:

признаны борцами за независимость Украины в XX веке в соответствии с Законом "О правовом статусе и чествовании памяти борцов за независимость Украины в XX веке";

реабилитированы согласно Закону "О реабилитации жертв репрессий коммунистического тоталитарного режима 1917–1991 годов" среди тех, кто подвергся репрессиям по политическим или религиозным мотивам в форме лишения свободы (заключения) или принудительного безосновательного помещения здорового человека в психиатрическое учреждение по решению внесудебного или другого репрессивного органа.

Кому переходит пенсия за заслуги в случае смерти получателя? В случае смерти лица, которое имело право на пенсию за особые заслуги, нетрудоспособные члены семьи умершего, имеют право на установление надбавки: при наличии одного нетрудоспособного члена семьи – 70%, двух и более – 90% надбавки к пенсии умершего кормильца или надбавки к пенсии, которая могла быть ему установлена.

Какой размер пенсии за особые заслуги борцам за независимость?

Основанием для назначения такой пенсии являются справки, подтверждающие вышеупомянутый статус. Пенсия за особые заслуги устанавливается со дня обращения или со дня приобретения права на нее, если обращение за ее установлением произошло не позднее 12 месяцев со дня приобретения такого права, но не ранее 1 июля 2023 года.

Начиная с 2024 года, ежегодно с 1 марта размер пенсии за особые заслуги борцам за независимость повышается на коэффициент увеличения во время индексации. С 1 марта 2025 года размер повышения составляет 5 055,77 гривен.

Что известно об индексации пенсий в Украине?