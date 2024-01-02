По інвалідності чи за віком: яку пенсію вигідніше оформити
Деякі українці мають право отримувати пенсію на вибір – або за віком, або по інвалідності. У різних ситуаціях та чи інша виплата є вигіднішою.
Яка пенсія вигідніша
Пенсія за віком може бути більш вигідною для осіб з ІІІ групою інвалідності, якщо вони мають повний відпрацьований стаж.
Читайте також Як у 2024 році зміниться максимальна та мінімальна пенсіяНагадаємо! Пенсія по інвалідності ІІІ групи становить 50% пенсії за віком – 1 934 гривень. Натомість мінімальний розмір виплат за віком становить 2 600 гривень (якщо є потрібний стаж), тому у цьому випадку, краще оформити саме їх.
Проте у випадку, якщо особа має І чи ІІ групу інвалідності, є велика ймовірність, що виплати за цим станом будуть більшими ніж за віком.
Щоб перейти з однієї пенсії на іншу, потрібно подати відповідну заяву до ПФУ. Нові виплати почнуть нараховувати з дати подачі заяви за матеріалами пенсійної справи. Враховувати будуть додаткові документи про стаж або стаж та заробіток, які не враховані у пенсійній справі, у тому числі після призначення пенсії.
Розмір пенсії по інвалідності
- особам з інвалідністю І групи – 100% пенсії за віком,
- особам з інвалідністю ІІ групи – 90% пенсії за віком,
- особам з інвалідністю ІІІ групи – 50% пенсії за віком.