Що приносить більше грошей: пенсія за віком чи по інвалідності

Українцям з інвалідністю часто доводиться робити вибір між різними видами пенсійних виплат: за віком чи за інвалідністю. Адже закон не дозволяє поєднувати одразу дві пенсії.

Яку пенсію вигідніше обрати: за віком чи по інвалідності?

Вибір між пенсією за віком і пенсією по інвалідності в Україні часто визначає, яку суму виплат отримуватиме громадянин. Загалом, перевага залежить від віку, страхового стажу та групи інвалідності, пише 24 Канал з посиланням на Закон України №1058.

Пенсія за віком зазвичай вигідніша для тих, хто досяг 60 років та має достатній стаж: середня виплата у 2025 році становила 6 436 гривень, мінімальна – 3 038 гривень для непрацюючих.

.Пенсія по інвалідності визначається групою: 1 група – 100% від потенційної пенсії за віком, 2 група – 90%, 3 група – 50%, але для її отримання потрібен мінімальний стаж захворювання.

Таким чином, тим, хто має тривалу інвалідність високої групи та короткий стаж роботи, вигідніше оформлювати пенсію по інвалідності. Для тих, хто наближається до 60 років та має достатній стаж, пенсія за віком приносить більший дохід.

Які умови призначення пенсії по інвалідності?

Для призначення пенсії по інвалідності обов’язковою умовою є наявність мінімального страхового стажу, пов’язаного з перебігом захворювання, уточнює ПФУ. Молоді громадяни до 25 років можуть оформити виплату після одного року стажу, тоді як особи близько 40 років повинні мати щонайменше шість років.

Довідково: Оформлення пенсії по інвалідності супроводжується складною бюрократичною процедурою та регулярним медичним контролем.

Недотримання цих вимог призводить до нарахування лише мінімальної державної допомоги. Водночас, у разі покращення стану здоров’я або зняття інвалідності виплати припиняються.

Важливо! Виняток становлять військовослужбовці, які отримали каліцтво внаслідок бойових дій, тому що для них такі обмеження не застосовуються.

Через це сума пенсії по інвалідності може суттєво відрізнятися від виплат за віком та напряму залежить від тривалості захворювання, наявного стажу та встановленої групи інвалідності.

