Яку пенсію краще обрати – за віком чи за інвалідністю

Через те, що в Україні неможливо отримувати одразу дві пенсії ті особи, які мають право на обидві виплати, змушені обирати ту, яка найвигідніша.

Яку пенсію краще оформити

Деякі пенсіонери мають право обирати пенсійну виплату – це або пенсія за інвалідністю, або пенсія за віком.

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Для осіб з І або ІІ групою інвалідності під час вибору варто врахувати вік та страховий ста, адже виплати на підставі інвалідності будуть вигідніші.

під час вибору варто врахувати вік та страховий ста, адже виплати на підставі інвалідності будуть вигідніші. Водночас для пенсіонерів з ІІІ групою краще обрати виплати за віком. Все тому, що така особа отримуватиме лише 50% від цих виплат, якщо обере пенсію за інвалідністю.

Особа з ІІІ групою інвалідності до досягнення пенсійного віку може оформити лише виплати на підставі інвалідності.

Нагадуємо, що вийти на пенсію в Україні можна у 60, 63 та 65 років. У 2024 році для 60-річних вийти на пенсію можна зі стажем не менше ніж 31 року, для 63-річних – не менше ніж 21 рік, а для 65-річних – від 15 до 21 року стажу.

Що робити, аби перейти з однієї пенсії на іншу

Насамперед особі варто звернутися до Пенсійного фонду із заявою щодо зміни пенсії.

Після цього нові виплати почнуть нараховувати з дати подання заяви на основі документів, що вже є в пенсійній справі.

Крім того, варто не забути подати дані щодо стажу або заробітку до пенсійної справи, якщо цього не було зроблено раніше.

Дві пенсії в Україні неможливо отримувати. Якщо особа має право на обидві виплати, тоді вона зобов'язана зробити вибір на користь лише однієї.