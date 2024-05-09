Какую пенсию лучше оформить

Некоторые пенсионеры имеют право выбирать пенсионную выплату – это или пенсия по инвалидности, или пенсия по возрасту.

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Для лиц с I или II группой инвалидности при выборе стоит учесть возраст и страховой стаж, ведь выплаты на основании инвалидности будут выгоднее.

при выборе стоит учесть возраст и страховой стаж, ведь выплаты на основании инвалидности будут выгоднее. В то же время для пенсионеров с ІІІ группой лучше выбрать выплаты по возрасту. Все потому, что такое лицо будет получать только 50% от этих выплат, если выберет пенсию по инвалидности.

Важно! Лицо с III группой инвалидности до достижения пенсионного возраста может оформить только выплаты на основании инвалидности.

Напоминаем, что выйти на пенсию в Украине можно в 60, 63 и 65 лет. В 2024 году для 60-летних выйти на пенсию можно со стажем не менее 31 года, для 63-летних – не менее 21 года, а для 65-летних – от 15 до 21 года стажа.

Что делать, чтобы перейти с одной пенсии на другую

Прежде всего лицу следует обратиться в Пенсионный фонд с заявлением об изменении пенсии.

После этого новые выплаты начнут начислять с даты подачи заявления на основе документов, что уже есть в пенсионном деле.

Кроме того, стоит не забыть подать данные о стаже или заработке в пенсионное дело, если этого не было сделано ранее.

Напомним! Две пенсии в Украине невозможно получать. Если лицо имеет право на обе выплаты, тогда оно обязано сделать выбор в пользу только одной.