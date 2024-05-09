Какую пенсию лучше оформить
Некоторые пенсионеры имеют право выбирать пенсионную выплату – это или пенсия по инвалидности, или пенсия по возрасту.
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- Для лиц с I или II группой инвалидности при выборе стоит учесть возраст и страховой стаж, ведь выплаты на основании инвалидности будут выгоднее.
- В то же время для пенсионеров с ІІІ группой лучше выбрать выплаты по возрасту. Все потому, что такое лицо будет получать только 50% от этих выплат, если выберет пенсию по инвалидности.
Напоминаем, что выйти на пенсию в Украине можно в 60, 63 и 65 лет. В 2024 году для 60-летних выйти на пенсию можно со стажем не менее 31 года, для 63-летних – не менее 21 года, а для 65-летних – от 15 до 21 года стажа.
Что делать, чтобы перейти с одной пенсии на другую
- Прежде всего лицу следует обратиться в Пенсионный фонд с заявлением об изменении пенсии.
- После этого новые выплаты начнут начислять с даты подачи заявления на основе документов, что уже есть в пенсионном деле.
- Кроме того, стоит не забыть подать данные о стаже или заработке в пенсионное дело, если этого не было сделано ранее.