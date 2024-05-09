Яку пенсію краще оформити
Деякі пенсіонери мають право обирати пенсійну виплату – це або пенсія за інвалідністю, або пенсія за віком.
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- Для осіб з І або ІІ групою інвалідності під час вибору варто врахувати вік та страховий ста, адже виплати на підставі інвалідності будуть вигідніші.
- Водночас для пенсіонерів з ІІІ групою краще обрати виплати за віком. Все тому, що така особа отримуватиме лише 50% від цих виплат, якщо обере пенсію за інвалідністю.
Нагадуємо, що вийти на пенсію в Україні можна у 60, 63 та 65 років. У 2024 році для 60-річних вийти на пенсію можна зі стажем не менше ніж 31 року, для 63-річних – не менше ніж 21 рік, а для 65-річних – від 15 до 21 року стажу.
Що робити, аби перейти з однієї пенсії на іншу
- Насамперед особі варто звернутися до Пенсійного фонду із заявою щодо зміни пенсії.
- Після цього нові виплати почнуть нараховувати з дати подання заяви на основі документів, що вже є в пенсійній справі.
- Крім того, варто не забути подати дані щодо стажу або заробітку до пенсійної справи, якщо цього не було зроблено раніше.