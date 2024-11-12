Як та коли подати заяву на призначення пенсії за віком

Українці мають право вийти на пенсію у 60, 63 та 65 років при наявності достатнього стажу. Щоб це зробити треба подати заяву до ПФУ.

Пенсія за віком

Щоб вийти на пенсію, потрібно подати відповідну заяву до ПФУ. Це можна зробити дистанційно через сайт або особисто до будь-якого сервісного центру Фонду, передає 24 Канал з посиланням на ПФУ.

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Зауважте! Детальну інструкцію, як подати заяву, можна глянути за посиланням.

Також треба подати такі документи:

паспорт громадянина України (або ID-картка);

реєстраційний номер облікової картки платника податків;

документи про страховий стаж (трудова книжка, диплом про навчання на денній формі, військовий квиток, та ін.);

довідка про заробітну плату за будь-які 60 місяців підряд по 30.06.2000 (за бажанням);

реквізити банківського рахунку (якщо обрано спосіб виплати через банк);

фотографію для пенсійного посвідчення (2,5х3);

свідоцтво про шлюб у разі зміни прізвища;

інші документи.

Так формується електронна пенсійна справа, яка в автоматичному режимі передається до підрозділу з питань призначення пенсії для подальшого опрацювання в "Централізованій системі призначення та виплати пенсій". А далі призначають пенсію.