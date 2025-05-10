Вчительська пенсія: скільки отримують педагоги за вислугу років

Освітяни належать до представників тих професій, які мають право на пенсію за вислугу років. Для цього необхідно мати відповідний стаж.

Умови для виходу на пенсію за вислугу років

Раніше педпрацівники виходили на пенсію за вислугу років незалежно від віку, повідомляє 24 Канал з посиланням на Закон України.

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Проте зараз необхідно мати не менше 30 років педагогічного стажу та досягти віку 55 років. Водночас зберегли право виходу на пенсію незалежно від віку вчителям, які в період до 1 січня 2016 року вже мали педагогічний стаж:

станом на 1 квітня 2015 – не менше 25 років та після цієї дати:

з 1 квітня 2015 року по 31 березня 2016 року – не менше 25 років 6 місяців;

з 1 квітня 2016 року по 31 березня 2017 року – не менше 26 років;

з 1 квітня 2017 року по 31 березня 2018 року – не менше 26 років 6 місяців;

з 1 квітня 2018 року по 31 березня 2019 року – не менше 27 років;

з 1 квітня 2019 року по 31 березня 2020 року – не менше 27 років 6 місяців;

з 1 квітня 2020 року по 31 березня 2021 року – не менше 28 років;

з 1 квітня 2021 року по 31 березня 2022 року – не менше 28 років 6 місяців;

з 1 квітня 2022 року по 31 березня 2023 року – не менше 29 років;

з 1 квітня 2023 року по 31 березня 2024 року – не менше 29 років 6 місяців;

з 1 квітня 2024 року або після цієї дати – не менше 30 років.

До вислуги років також враховується робота:

в загальноосвітніх навчальних закладах, музичних, художніх школах на посадах вчителів, викладачів, вихователів, директорів, педагогів-організаторів;

в дошкільних навчальних закладах на посадах вихователів, вихователів-методистів, музичних керівників, директорів (завідуючих), практичних психологів;

в позашкільних навчальних закладах на посадах художніх керівників, завідуючих, директорів та їх заступників, керівники гуртків, секцій, студій та інших форм гурткової роботи.

Який розмір виплат

У 2025 році пенсія за вислугу років для педагогів має свої обмеження згідно з чинним законодавством.

Сумарний розмір виплат (з урахуванням усіх надбавок, підвищень, доплат, індексацій, допомоги та пенсії за особливі заслуги перед державою) не може перевищувати десяти прожиткових мінімумів, установлених для непрацездатних осіб. У грошовому еквіваленті це становить не більше ніж 23 610 гривень.

Важливо! Пенсія за вислугу років призначається лише після звільнення з посади, що дає право на таку пенсію. Якщо особа після призначення пенсії знову працевлаштовується на таку посаду, виплата пенсії припиняється до повторного звільнення.