Хто з українців може отримувати пенсію за вислугу років

Пенсія за вислугу років надається лише певним категоріям осіб. Йдеться про людей, які працюють у професіях, що призводять до втрати працездатності або професійної придатності.

Які професії дають право на пенсію за вислугу років

Пенсія за вислугу років призначається та виплачується після звільнення з роботи, яка дає право на таке забезпечення, передає 24 Канал з посиланням на ПФУ.

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Правила призначення пенсії за вислугу років регулюються Законом "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" та статтями 54 і 55 Закону України "Про пенсійне забезпечення".

Пенсію за вислугу років можуть отримати без врахування віку:

Артисти, які мають від 20 до 35 років творчої діяльності на момент подання заяви;

Працівники авіації та льотно-випробного складу, якщо у чоловіків стаж від 25 до 26,5 років на 01 квітня 2015 – 11 жовтня 2017, а у жінок від 20 до 21,5 років на той самий період;

Працівники освіти, охорони здоров’я та соціального забезпечення зі стажем від 25 до 26,5 років на 01 квітня 2015 – 11 жовтня 2017 року;

Спортсмени з не менше 25 роками стажу, включаючи 6 років у збірних командах України.

Кому ще надається пенсія за вислугу років

Пенсія за вислугу років призначається після досягнення віку 50-55 років для чоловіків, 45-50 років для жінок, за наявності необхідного стажу роботи:

диспетчерам повітряного руху та інженерно-технічному складу авіації;

бортпровідникам;

працівникам залізниць і метрополітену;

працівникам польових та геологорозвідувальних робіт;

працівникам лісозаготівель і лісосплаву;

механізаторам;

плавскладу морського, річкового флоту та рибної промисловості.

Розмір пенсії залежить від страхового стажу і зарплати, з якої сплачувались внески, і призначається після звільнення з відповідної роботи.

Відмовити в призначенні пенсії за вислугу років можуть у таких випадках:

якщо особа не досягла встановленого віку;

якщо відсутній необхідний стаж роботи на відповідних посадах;

якщо немає документів, що підтверджують відповідний стаж.

Зауважте! Якщо особа працює на посаді, яка дає право на пенсію за вислугу років, виплата пенсії припиняється на весь період роботи на цій посаді.